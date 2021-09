Klare Absage erteilt: Keine 2G-Regel bei Nürnberger Tafel

Überlegungen, nach denen bei der Nürnberger Tafel in Zukunft die 2G-Regel greifen soll, erteilt die Projektleiterin bei der Tafel, Edeltraud Rager, eine deutliche Absage. Sie sehe es auch als "äußerst schwierig" an, von ihren Kundinnen und Kunden einen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis zu verlangen, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. "Wir haben schon Schwierigkeiten, einen Nachweis zu bekommen, von was der Mensch lebt", so Rager.

Bedürftige bekämen keine Lebensmittel

Rager stellt zudem die Frage, wie sie mit Menschen umgehen sollte, die einen derartigen Nachweis nicht liefern könnten. Müsste sie die Menschen wegschicken, hätten diese für eine Woche keine Lebensmittel. Die 2G-Regel in der Tafel schließe bedürftige Menschen aus, die gute Gründe haben könnten, sich nicht impfen zu lassen, fügte Rager hinzu.

Tafel in Weiden vor Problemen

Unter anderem in Weiden in der Oberpfalz denken die Tafel-Verantwortlichen darüber nach, Lebensmittel nur noch an Geimpfte und Genesene auszugeben. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Demnach hätten Mitarbeiter sogar damit gedroht, nicht mehr bei der Tafel zu arbeiten, wenn weiterhin Ungeimpfte eingelassen würden. Und auch Kunden – vorwiegend ältere oder gesundheitlich Vorbelastete – hätten sich in diese Richtung geäußert.