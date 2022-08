Klappaufsteller neben Omas Telefon soll Betrüger stoppen

In Oberfranken ist die Zahl der sogenannten Schockanrufe stark angestiegen. Dabei handelt es sich um Betrüger, die sich am Telefon als Angehörige oder Polizisten ausgeben und Geld fordern. Während im Jahr 2020 noch 41 Fälle bei der Polizei gemeldet wurden, waren es im vergangenen Jahr fast 700. Dem Polizeipräsidium Oberfranken zufolge war jeder fünfte Anruf der Telefonbetrüger erfolgreich. Überwiegend ältere Menschen sind auf erfundene Geschichten hereingefallen und um mehrere zehntausend Euro gebracht worden.

Polizei will Telefonbetrüger ausbremsen

Nun sagt die oberfränkische Polizei den Telefonbetrügern den Kampf an. Zum einen wird die Polizei jüngere Menschen ansprechen, damit sie ihre Großeltern vor den Betrugsmaschen warnen. Zum anderen hat das Polizeipräsidium bei einem Pressegespräch im Hofer Rathaus einen Klappaufsteller präsentiert, den vor allem ältere Menschen direkt am Telefon platzieren können. Darauf sind Hinweise auf das Vorgehen der Telefonbetrüger und auch die Notruf-Nummer 110 zu lesen, um im Fall eines Trickanrufs die Polizei zu alarmieren. Der Aufsteller und weiteres Infomaterial sind kostenlos in allen oberfränkischen Polizeidienststellen sowie in vielen Rathäusern und Landratsämtern erhältlich.

Neue Betrugsmasche per Textnachricht

Der Hofer Kripochef Jürgen Schlee warnte vor einer neuen Masche der meist bandenmäßig organisierten Betrügern: Sie schicken per Whatsapp Nachrichten und geben sich als Sohn, Tochter oder Enkel aus, die eine neue Telefonnummer hätten. Gleichzeitig bitten sie um Überweisungen von mehreren hundert Euro. Die Betrüger seien oft sehr hartnäckig und würden ihre potenzielle Opfer in längere Whatsapp-Chats verwickeln, so der Hofer Kripochef.

Briefumschlag-Aktion der Banken erfolgreich

Bereits im vergangenen Jahr wurden an Banken und Sparkassen spezielle Geld-Kuverts verteilt. Diese sollen sie an Kunden übergeben, die größere Geldbeträge abheben. Auf den Kuverts sind die Notrufnummer der Polizei und verschiedene Fragen abgedruckt, etwa "Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist oder Arzt ausgegeben?" oder "Sollen Sie das Geld an eine Ihnen unbekannte Personen übergeben?". Dank dieser Kuverts habe man in Oberfranken 2021 mindestens zehn Geldübergaben an Betrüger verhindern können, so die Präventionsbeauftrage der Polizei, Katrin Kneidinger. Andere Polizeipräsidien in Bayern hätten die Idee der speziellen Geld-Kuverts aufgegriffen.

Nicht mit meiner Oma

Ab sofort nutzt die oberfränkische Polizei in den sozialen Netzwerken die Hashtags #NMMO, #NichtmitmeinerOma, #NichtmitmeinemOpa. Mit dieser Idee des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord wolle man vor allem jüngere Menschen auf die Maschen der Schockanrufer hinweisen, so der oberfränkische Polizeisprecher, Matthias Potzel. Nach den Sommerferien will die Polizei an Schulen auf junge Leute zugehen. Sie übernähmen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung ihrer Großeltern.