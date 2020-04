Klagewelle gegen Corona-Verordnung erwartet

Ist das Wechseln der Autoreifen ein triftiger Grund, seine eigenen vier Wände zu verlassen und dafür auf einen öffentlichen Parkplatz zu fahren?

Ein Kläger aus der Oberpfalz will genau das feststellen lassen, das Verwaltungsgericht München soll über den Fall entscheiden. Aus der Verordnung der bayerischen Staatsregierung gehe das nicht explizit hervor, so der Kläger.

Kontaktverbot in juristischer Form schwierig fassbar

Der Fall ist ein gutes Beispiel für die Kritik an der Verordnung; auch Rechtswissenschaftler kritisieren, sie lasse in manchen Punkten zu viel Interpretationsspielraum. Diesen Spielraum sieht der Experte für Verfassungsrecht Walther Michl von der LMU München zwar auch - aber, so Michl: "Das Problem ist, man kann es kaum anders machen, wenn man eine Verordnung haben möchte, die möglichst umfassend alle Kontakte zwischen Menschen verbietet."

Balance zwischen Bürgerrechten und Schutzpflicht des Staates

Und das sei ja das bislang das erklärte Ziel gewesen. Kritischer sieht der Experte für Verfassungsrecht, dass fast alle Grundrechte der Menschen zurzeit beschnitten seien, zum Beispiel Versammlungs- und Bewegungsfreiheit. Allerdings habe der Staat auch eine Schutzpflicht für Leib und Leben. Diese Güter müssten in der aktuellen Situation immer wieder neu gegeneinander abgewogen werden.

"Da kommt es dann sehr auf die Einschätzung von Experten an, deswegen gibt’s ja auch die Feststellung und teilweise damit verbunden auch den Vorwurf, dass wir in einer Expertokratie gerade leben, das heißt, dass zum Beispiel Virologen bestimmen, was geht und was nicht." Walther Michl, Experte für Verfassungsrecht

Unzufriedenheit wird sich in Klagen manifestieren

Wichtig ist laut Michl deshalb: Die Maßnahmen zeitlich begrenzen und regelmäßig überprüfen. So wie es derzeit geschehe. So oder so: Michl erwartet in den nächsten Wochen und Monaten viele Klagen gegen die Corona-Verordnung: "Die Leute wollen die Grenzen bisschen ausprobieren und das werden sie jetzt immer mehr auch in gerichtlicher Form versuchen."

Noch gibt es eine Klagewelle aber nicht. Am bayerischen Verwaltungsgerichtshof laufen aktuell etwa 15 Verfahren zur Corona-Verordnung. Ob die Zahl in den nächsten Wochen steil nach oben geht, vermag die Pressesprecherin des VGH Franziska Haberl noch nicht zu sagen: "Derzeit ist es sehr schwer eine Prognose zu treffen, wie sich das Klageaufkommen entwickeln wird. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass weitere Anträge und Klagen eingehen."

Erste gerichtliche Entscheidungen bereits gefallen

In einem Eilantrag von dieser Woche hat das Gericht schon entschieden: Eine Spielhallenbetreiberin aus Schwaben hatte gegen die Schließung ihrer Betriebe geklagt. Die sei unverhältnismäßig, und Abstand könne in der Spielhalle ja eingehalten werden. Der VGH hat den Antrag abgewiesen.

Etwas mehr Glück hat der Mann aus der Oberpfalz für seinen Reifenwechsel. Er darf seine Winterreifen selbst austauschen. Das Gericht wies in seiner Entscheidung allerdings darauf hin, dass die bayerische Staatsregierung das ohnehin schon vorher klargestellt habe.