Klagender Wirt verliert Neumarkter Bierzelt-Streit

Auf dem Jura-Volksfest in Neumarkt in der Oberpfalz bleibt alles beim Alten. Der Gastronom, der den bisherigen Festwirt beerben wollte, ist vor dem Verwaltungsgericht Regensburg gescheitert.

Keine Verfahrensfehler, kein Informationsdefizit

Wie ein Gerichtssprecher dem BR auf Nachfrage mitteilte, sah die Kammer keine Verfahrensfehler im Vergabeverfahren. Dieses sei nichts rechtswidrig gewesen, hieß es. Die Stadträte, die dem bisherigen Festwirt die Zusage gaben, hatten kein Informationsdefizit, entschied das Gericht. Nach der Berücksichtigung verschiedener Aspekte - zum Beispiel Versicherungsschutz, Ausschreibung für das Personal, Brunnenüberbau an der Sekttheke - sei das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass der klagende Gastronom dem bisherigen nicht vorzuziehen gewesen ist, so der Sprecher.

Gastronom wollte sich einklagen

Der Kläger war nach einer Kampfabstimmung im Neumarkter Stadtrat mit zwei Stimmen unterlegen. Er kritisierte daraufhin, dass die Stadträte nach Kriterien abgestimmt hätten, die teilweise nicht in den Bewerbungsunterlagen enthalten waren und zog vor Gericht.

Berufung möglich

Das Jura-Volksfest wird am 9. August also wie geplant beginnen. Ob der Kläger Berufung einlegt ist noch nicht sicher. Rechtsmittel seien möglich, so der Sprecher des Gerichts in Regensburg.