Klage und Anzeige einreichen – in Bayern geht das auch online

Ohne Gericht geht es manchmal nicht: Ein langer Streit mit dem Vermieter zum Beispiel oder eine Schadensersatzklage nach einem Unfall. Wenn Privatpersonen in Bayern jemanden verklagen wollten, mussten sie bisher alles in Papierform einreichen: Das ist seit Februar auch online möglich.

Bayern ist laut Justizministerium das erste Bundesland, in dem Menschen online eine Klage einreichen können. Der Zugang zu Gerichten solle damit so einfach wie möglich gestaltet werden, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) bei der Vorstellung. Die Online-Übermittlung spare auch Zeit und Geld. So solle die bayerische Justiz außerdem weiter digitalisiert werden.

Amtsgericht München rechnet mit mehr Einreichungen über digitalen Weg

Die Präsidentin des Amtsgerichts München, Beate Ehrt, erwartet eigenen Angaben zufolge, dass der digitale Zugang auch für Amtsgerichte häufig genutzt wird: "Da kann ich mir vorstellen, dass wir offene Türen einrennen." Bürgerinnen und Bürger hätten in den meisten Fällen Kontakt zu Amtsgerichten, denn dort kommen Rechtsstreite an, die aus dem alltäglichen Leben kommen. Dazu zählen etwa Verfahren zu Nachbarschafts-, Mietsstreitigkeiten oder auch Verkehrsunfällen.

Noch mehr Überlastung der Gerichte?

Mit einer Schwemme an Klagen rechnet der Justizminister Eisenreich nicht: "Das ist eine neue Form der Übermittlung. Das heißt die Zahl der Klagen werden nach unserer Einschätzung nicht steigen, aber es werden künftig mehr Klagen online eingereicht werden." Die Anforderungen an die Anträge bleiben ihm zufolge wie bisher.

Wie funktioniert die elektronische Übermittlung?

Auf den Internetseiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften gibt es dafür einen Link, der zum Formular "Formular zur Einreichung elektronischer Dokumente" führt. Über die BayernApp ist das Formular auf dem Smartphone zu finden. Die Anträge und Dateien können dort als PDF hochgeladen werden. Man braucht dazu aber einen elektronischen Zugang über das sogenannte Bürgerkonto und damit eine "BayernID".

Bisher war Privatpersonen der digitale Weg versperrt: Wer jemand anderen oder ein Unternehmen verklagen wollte, musste seine Anträge und Beweise immer in Papierform beim Gericht einreichen. Anwälte können bereits seit 2018 über ein spezielles Postfach sämtliche Schriftsätze digital bei Gerichten einreichen. Seit Jahresbeginn sind sie dazu verpflichtet.

Bis 2026 müssen alle Gerichte in Deutschland digital arbeiten

Die Justiz in Bayern muss bis 2026 digital arbeiten, und das Justizministerium treibt dieses Vorhaben voran: Als erstes Oberlandesgericht in Bayern führte der Standort in Nürnberg alle neuen Verfahren mit einer digitalen Akte. Die sogenannte E-Akte ersetzt sämtlichen Schriftverkehr in Papierform. Das ist das Ziel für alle Gerichte in ganz Bayern. Auch deutschlandweit soll es in der Justiz digitaler werden. Bis zum 1. Januar 2026 soll die Justiz flächendeckend digital arbeiten.

Damit sich Bürgerinnen und Bürger in Zukunft Behördengänge sparen können, gibt es außerdem das 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz. Es verpflichtet die Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden, bestimmte Dienstleistungen online anzubieten, und das müssen sie bis Ende dieses Jahres umsetzen. Das Justizministerium geht eigenen Angaben zufolge hier einen Schritt weiter und bietet zusätzlich den elektronischen Zugang zu den Gerichten und Staatsanwaltschaften an.