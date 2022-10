Klage: Ist Verkehrsgutachten Frankenschnellweg veraltet?

Es ist kompliziert: Mehrfach fragt der Richter in der Verhandlung nach, welche Daten wann, wie und warum in das Verkehrsgutachten eingeflossen sind, auf dessen Grundlage der Plan für den Ausbau des Frankenschnellwegs erarbeitet wurde. Denn genau dieses Verkehrsgutachten ist dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) ein Dorn im Auge und ein Grund für die Klage vor dem Verwaltungsgericht Ansbach. Es sei veraltet und fehlerhaft, so der VCD. Verkehrsströme würden sich in den nächsten Jahren anders entwickeln, als im Gutachten für 2030 prognostiziert.

VCD kritisiert: Verkehrsprognosen veraltet und fehlerhaft

Auf den Vorwurf des VCD reagierte der zuständige Verkehrsgutachter. Das Gutachten habe er im Jahr 2013 für die Jahre 2015 und 2030 zwar auf der Grundlage von Verkehrsberechnungen für 2010 erstellt, allerdings seien verschiedene aktuelle Prognosen in Bezug auf Einwohnerzahl und Arbeitsplatzentwicklung eingeflossen. Aus Sicht des VCD sind diese Prognosen aber nicht ausreichend. Der VCD-Gutachter bemängelte, Neuverkehr und die Art des Verkehrs seien nicht genügend berücksichtigt worden. Damit liege allen Planungen ein fehlerhaftes Gutachten zugrunde.

VCD: Mit Ausbau wird Verkehr angelockt

Der VCD rechnet damit, dass der Verkehr in Zukunft insgesamt abnimmt, weil mehr Menschen im Homeoffice arbeiten und die junge Generation weniger Auto fährt. Der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs sei deswegen unnötig. Wenn er trotzdem ausgebaut werde, dann locke allein dieser Ausbau mehr Autos an, die dann mitten durch die Stadt fahren. Und eben diese beiden Komponenten seien in den Verkehrsgutachten nicht zur Genüge beachtet worden, kritisiert der Gutachter der Klägerseite.

Neuer Frankenschnellweg wäre Millionengrab

Grundsätzlich bezeichnet der Kläger das Projekt als "aus der Zeit gefallen" und als "Millionengrab". Die aktuell geplanten 687 Millionen Euro seien nicht einzuhalten, sagt Christoph Wallnöfer vom VCD. Das Geld solle lieber in den öffentlichen Nahverkehr gesteckt werden. Auf die Frage des Richters, wie die Stadt Nürnberg das Vorhaben finanzieren will, heißt es, man halte am ursprünglichen Finanzierungsplan fest. Die Kämmerei habe die Preissteigerungen bereits eingerechnet. Förderungen durch den Freistaat seien in Aussicht gestellt, aber noch nicht in genauer Höhe zugesagt. Das liege aber daran, dass es noch kein Baurecht gebe.

Stadt Nürnberg hofft auf grünes Licht

Die beklagte Seite, die Stadt Nürnberg und damit das Serviceunternehmen Öffentlicher Raum (SÖR), hofft auf grünes Licht für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs. Die Argumente der Kläger seien nicht neu, man wolle endlich die Anwohner vor Lärm und Luftverschmutzung mit der geplanten Tunnellösung schützen, so der Technische Werksleiter von SÖR, Marco Daume. Man dürfe außerdem nicht so tun, als brauche man künftig kein Auto mehr, meint Nürnbergs dritter Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Er hofft auf eine klare Entscheidung des Gerichts zugunsten der Stadt Nürnberg. Aber auch wenn es die gibt: Bis zum Baubeginn können noch Jahre vergehen.

Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Ansbach wird am Mittwoch fortgesetzt.