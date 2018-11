Klage gegen Wasserkraftwerk bei Illertissen gescheitert

Der BUND Naturschutz in Bayern will das Kraftwerk bei Dietenheim verhindern, unter anderem, weil es der Renaturierung des Flusses entgegenstehen würde.

Der Umweltverband hatte unter anderem auf die große Zahl bestehender Anlagen verwiesen. "An der Iller haben wir es ohnehin nur noch mit einem kläglichen Restwasser zu tun", erklärte Regionalreferent Thomas Frey nach der Entscheidung. Dies müsste zu allererst ökologische Funktionen übernehmen, betonte er. Ein Sprecher des Bund Naturschutz kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

Insgesamt acht Kraftwerke geplant

Neben dem Kraftwerk bei Illertissen will der Investor sieben weitere in Nachbargemeinden errichten. Sechs Standorte sind in Bayern, einer in Baden-Württemberg. Vor zwei Jahren hatte das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises den Bau bei Dietenheim genehmigt. Seitdem klagen die Naturschützer.

Der Investor Fontin & Company plant das Kraftwerk als eines von insgesamt acht Bauwerken. Vor zwei Jahren hatte das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises den Bau bei Dietenheim genehmigt. Geschäftsführer Mathias Fontin freut sich, dass das Gerichtsverfahren gewisse Behauptungen des BN entkräftet habe: "Das Vorhaben steht dem Naturschutz in keiner Weise entgegen" - es sei sogar eine Verbesserung.

"Fische vor Verletzungen geschützt"

Bei der neuen Technik sollen Turbine und Generator unter der Wasseroberfläche in einem Schacht im Flussbett verbaut werden. Fische könnten so vor Verletzungen geschützt werden, sagten die Entwickler. Dass Tiere oftmals durch die Technik verstümmelt werden, ist ein Kritikpunkt an herkömmlichen Wasserkraftwerken.