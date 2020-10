vor etwa einer Stunde

Klage gegen Passauer Veranstalter: Tina Turner droht Niederlage

"Simply the Best" heißt eine Show, in der Tina Turner gefeiert wird. Dennoch hat die Sängerin den bayerischen Tourveranstalter verklagt. In erster Instanz bekam sie Recht. In der zweiten sieht es nicht mehr so gut für sie aus.