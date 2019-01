23.01.2019, 17:09 Uhr

Klage gegen Odelzhausen: Kartoffelsalat-Hersteller geht leer aus

Eine Firma hatte gegen die Gemeinde Odelzhausen geklagt. Bei der Kartoffelsalat-Herstellung fiel so viel Abwasser an, dass das Klärwerk in Odelzhausen überfordert war. Der Fabrikant baute ein Vorklärwerk - bleibt auf den Kosten nun aber wohl sitzen.