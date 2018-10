Klage gegen Kreuzerlass

Der Bund für Geistesfreiheit in Bayern hat seinen Antrag heute dem Verwaltungsgericht München vorgelegt - zusammen mit 26 weiteren Klägern. Zu ihnen zählen etwa der Liedermacher Konstantin Wecker, Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote von den Grünen und der evangelische Pfarrer Matthias Striebeck. Sie sehen durch den Erlass ihre Grundrechte verletzt und erklärten, mit der Klage wollten sie auf die Einhaltung der staatlichen, religiösen und weltanschaulichen Neutralität pochen.

Umstrittener Erlass ist seit Juni in Kraft

In Bayern muss seit 1. Juni in allen staatlichen Behörden im Eingangsbereich ein Kreuz hängen. Ministerpräsident Söder hatte mit der Identität und der kulturelle Prägung Bayerns argumentiert. Kritiker, zu denen auch viele Kirchenvertreter gehören, warfen der Staatsregierung dagegen vor, für Spaltung und Unruhe in der Gesellschaft zu sorgen. Der Bund für Geistesfreiheit hatte schon vor der Einführung angekündigt, gegen den Kreuz-Erlass zu klagen.