Suedlink-Stromtrasse: Klage gegen Konverterstation bremst Bau

Eine Klage bremst den Baubeginn einer sogenannten Konverter-Station bei Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt – ein rund 500 Millionen Euro-Bauprojekt des Netzbetreibers Tennet. Der Konverter ist eine wichtige Schnittstelle für die geplante Gleichstrom-Trasse Suedlink. Die "Bürgerinitiative Bergrheinfeld" hat beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage gegen eine erste Teilgenehmigung der Regierung von Unterfranken zum Bau der Konverter-Station eingereicht. Laut dem Rechtsanwalt der Bürgerinitiative, Wolfgang Baumann, könne mit dem Bau nicht begonnen werden. "Die Klage hat aufschiebende Wirkung", so Baumann in einer Pressemitteilung.

Kritiker bemängeln fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Konverter soll für die geplante Gleichstrom-Trasse Suedlink die Aufgabe übernehmen, den Strom bei Bergrheinfeld in Wechselstrom umzuwandeln. Erst dann kann der Strom in das regionale und örtliche Netz eingespeist werden.

Aus Sicht von Baumann fehlt es bei der Teilgenehmigung des Konverters an einer Umweltverträglichkeitsprüfung und der Prüfung, inwieweit das Vorhaben mit den Belangen des Wasserrechts und des Landschaftsschutzes vereinbar sei. Außerdem sei der Artenschutz, speziell der Schutz des Feldhamsters, nicht gewährleistet - weil beispielsweise großflächige Abgrabungen für eine Baugrube in der Größe mehrerer Fußballfelder erlaubt werde.

Bürgerinitiative kann sich weiterhin wehren

Das Konverter-Gebäude soll auf dem Gelände des einstigen Aussiedlerhofes "Felsenhof" zwischen der Ortsverbindungsstraße von Ettleben nach Bergrheinfeld und einem neuen Umspannwerk von Tennet entstehen. Nun kann die Regierung von Unterfranken bei einem möglichen Antrag von Tennet prüfen, ob sie den sogenannten Sofortvollzug anordnet. Reagieren könnte dann wiederum die Bürgerinitiative mit einem "Eilantrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung" beim Bundesverwaltungsgericht. Das würde faktisch erneut zum Baustopp führen.

Suedlink soll Windstrom von Norden nach Süden bringen

Die geplante Stromtrasse SuedLink soll Windstrom aus dem Norden in den Süden Deutschlands bringen und eine Kapazität von zwei Gigawatt haben. Die Trasse soll von Thüringen kommend bei Mellrichstadt nach Bayern führen und dann etwa entlang der A 71 unter anderem bis Bergrheinfeld verlaufen. Teilweise soll eine Erdverkabelung realisiert werden. Bei Bergheinfeld soll der Gleichstrom über die Konverter-Station in Wechselstrom umgewandelt werden und dann über das neu errichtete Umspannwerk ins Stromnetz eingespeist werden. 2028 soll laut der Planung von Tennet – wenn die Leitungen komplett errichtet sind – auch die Konverter-Station in Bergrheinfeld einsatzfähig sein.