Klage gegen Frankenschnellweg-Ausbau: Leidet das Klima?

Noch einmal ging es bei der mündlichen Verhandlung um den Frankenschnellweg-Ausbau ins Detail. Am Verwaltungsgerichts in Ansbach standen heute Umweltfragen im Fokus. Laut dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), der gegen den Ausbau klagt, wurden die Auswirkungen auf das Klima bei den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt.

VCD: Klimaschutzbelange müssen berücksichtigt werden

Strittig war dabei, welche Richtlinien angewendet werden müssen, da sich die Rechtsgrundlage über die Jahre verändert hat. So wurde beispielsweise 2019 das Bundesklimaschutzgesetz erlassen, und auch nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts wird der Klimaschutz höher gewertet. Die Gegenseite, die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Nürnberg, führte an: Bis zum Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2020, gegen den der VCD klagt, war noch unklar, wie die Prüfungen überhaupt aussehen sollen und wie die Auswirkungen auf das Klima bestimmt werden können.

Wie wurde Schadstoffbelastung berechnet?

Lange wurde auch über den Emissionsschutz diskutiert und die Frage, warum bei der Berechnung der Schadstoffbelastung auch eine Messstation in Schwabach herangezogen wurde und nicht eine viel nähere Station beim Frankenschnellweg, die höhere Werte ausgewiesen hätte. Wurde hier eine für die Studie günstigere Messstation ausgewählt? Der VCD vermutete das, aber der zuständige Gutachter verneinte. Für die Berechnung der Verkehrsbelastung würden nur bestimmte Stationen herangezogen, die in einer offiziellen Liste, die regelmäßig veröffentlicht wird, verzeichnet sind, erklärte er. Die Station in der Nähe des Frankenschnellwegs gehöre nicht dazu.

Entscheidung des Gerichts steht noch aus

Der Vorsitzende Richter bohrte bei diesen Themen immer wieder nach, versuchte sie bis ins Detail zu verstehen. Ganz genau wollte er auch die möglichen Auswirkungen auf Fledermäuse und den Nachtkerzenschwärmer, einem Schmetterling, erfahren und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auch die Befürchtungen des VCD, dass durch den Tunnel, der tiefer als geplant verlaufen soll, die Trinkwasserversorgung in Zukunft gefährdet sein könnte, wurden in der Verhandlung gestreift. Untersuchungen des Jahres 2018 ergaben keine Auswirkungen, heißt es von der Gegenseite. Ob sich das durch die zunehmende Hitze und Dürre in den nächsten 50 Jahren verändern könne, gehe aus den Unterlagen nicht hervor.

Ob der VCD Recht hat und es Nachbesserungsbedarf gibt oder die Klage abgewiesen wird, will das Gericht morgen am Donnerstag (13.10.22) entscheiden.