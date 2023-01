Klage gegen das Dieselfahrverbot: Was steckt dahinter?

Rückblick: das Hängen und Würgen im Kampf um saubere Luft

Bereits 2012 hatte das Verwaltungsgericht München den Freistaat Bayern verpflichtet, einen wirksamen Luftreinhalteplan zur Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte in München zu erarbeiten, und 2017 wegen mangelnder Fortschritte sogar ein Zwangsgeld von eher symbolischen 4.000 Euro erlassen.

Anfang 2018 brandmarkte das Bayerische Verwaltungsgericht den überarbeiteten Luftreinhalteplan der Staatsregierung: Es seien "viele Schlagworte dabei, denen aber keine konkreten Maßnahmen gegenüberstehen", so das Gericht damals. Im Mai des gleichen Jahres verklagte die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem EuGH auf Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte.

Stadt, Land, Bund: wer ist zuständig?

Wenig später forderte der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Kommunen auf, für bessere Luft in den Städten zu sorgen - worum München sich da bereits mit einem ersten "Masterplan" bemühte, in dem von Fahrverboten noch keine Rede war.

Rechtlich gesehen waren für die Erstellung von Luftreinhalteplänen eigentlich die Bundesländer verantwortlich. Dort spielt man den Ball allerdings gerne weiter. Vom Bayerischen Umweltministerium kam auf eine BR24-Anfrage 2018 die Auskunft: "Es sind die Kommunen, die die Situation vor Ort am genauesten kennen und einschätzen können. Es ist daher ihre Verantwortung, sich im Austausch mit den Landesbehörden einzubringen und Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu entwickeln." Seit 2021 ist offiziell die Stadt verantwortlich.

München: Problemzone Mittlerer Ring

In den vergangenen Jahren hat sich die Lage in Bayern - auch aufgrund der coronabedingten Reduzierung des Verkehrs - insgesamt verbessert; jedoch nicht überall gleichermaßen. 2021 überschritt die Messstation Landshuter Allee in München den zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter mit einem gemessenen Mittel von 51 Mikrogramm erneut - und hielt damit in Deutschland einen traurigen Rekord. Im Mittel der ersten drei Quartale 2022 riss auch die ebenfalls am Ring gelegene Messstation Tegernseer Landstraße den Grenzwert.

Zudem war München der Studie einer US-Verkehrsdatenbank zufolge 2022 erneut die "Stauhauptstadt" der Republik. 74 Stunden standen Münchens Autofahrer 2022 auf der Straße - "der staureichste Straßenabschnitt liegt wie 2021 am Mittleren Ring", heißt es in der INRIX Traffic Scorecard 2023.

Zwickmühle Münchner Art

Die Stadt München könnte bald in der Zwickmühle zwischen klagenden Luftschützern und klagenden Automobilisten sitzen. Auf der Stadt-Website wird argumentiert: "Da die Staatsregierung ihrer Verpflichtung in den vergangenen Jahren nicht nachgekommen war, waren bereits Gerichtsverfahren anhängig und es drohte eine direkte gerichtliche Anordnung von Dieselfahrverboten." Deshalb habe man eine außergerichtliche Einigung geschlossen, die - so das Trostpflaster für die Dieselfahrer - "Ausnahmeregelungen und ein stufenweises Vorgehen mit Übergangsfristen und einer Exit-Option" enthalte.

Entscheidend ist die letzte Formulierung "Exit-Option". Florian Wagner vom Klimareferat: "Der Stufenplan wird angehalten, wenn gutachterlich, anhand der Messwerte im Jahresmittel, bestätigt wird, dass die Grenzwerte eingehalten werden." Ob die kommenden Messungen noch mehr dicke Luft verursachen oder die Aufregung sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen wird? Fortsetzung folgt.