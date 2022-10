Klage gegen Ausbau des Frankenschnellwegs abgewiesen

Zwei Tage lang hatte sich das Verwaltungsgericht Ansbach intensiv mit den Kritikpunkten des Verkehrsclub Deutschlands (VCD) auseinandergesetzt. Bei einer mündlichen Verhandlung musste die Gegenseite, die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Nürnberg, detailliert Auskunft zu den Planungen des Millionen-Projekts geben.

VCD-Klage scheitert vor Verwaltungsgericht

Der VCD bemängelte unter anderem, dass das Verkehrsgutachten veraltet sei, auf dem der Ausbau des Frankenschnellwegs basiert. Bei der Berechnung der Schadstoffbelastung sei zudem nicht sauber gearbeitet worden. Des Weiteren sei die Finanzierung fraglich und Klima- sowie Artenschutz nicht ausreichend berücksichtigt. Das Gericht folgte der Argumentation des Klägers nicht. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, diese erfolgt in den kommenden Wochen.

VCD will in Berufung gehen

Gegen die Entscheidung kann der VCD in Berufung gehen. "Wir ziehen das durch", sagte Christoph Wallnöfer, Vorsitzender des VCD-Regionalverbands Großraum Nürnberg, dem BR bereits im Vorfeld der Entscheidung. Dann liegt die Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Allein wäre sie dort nicht. Eine Klage des Bund Naturschutzes und einer Privatperson gegen den Ausbau ist am Verwaltungsgerichtshof bereits seit Jahren anhängig.

Ausbau des Frankenschnellwegs rückt einen Schritt näher

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) der Stadt Nürnberg, der für Planung und Bau des Frankenschnellwegs verantwortlich ist, sieht sich in seiner Arbeit bestätigt. "Die Eindeutigkeit des Urteils zeigt, wie solide unsere Planungen zum Frankenschnellweg-Ausbau sind. Wir sind einen großen Schritt vorangekommen und hoffen, dass wir bald alle juristischen Hürden genommen haben, sodass wir mit dem Bau beginnen können", teilte Nürnbergs Bürgermeister und Erster Werkleiter von Sör, Christian Vogel (SPD), nach der Urteilsverkündung mit. Die Stadt rechnet mit einem Baubeginn 2025, wenn der Verwaltungsgerichtshof ebenfalls zu Gunsten des Ausbaus entscheidet.

Überlastete Verkehrsader soll untertunnelt werden

Der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg ist das größte Infrastrukturprojekt der Stadt. Die Verkehrsader soll zum Teil untertunnelt werden, so dass sich in Stoßzeiten die Autos und Lastwagen nicht mehr kilometerweit an mehreren Ampeln stauen. Derzeit sind täglich knapp 60.000 Fahrzeuge auf der Straße in Nürnberg unterwegs. Der Ausbau wird mehr als 650 Millionen Euro kosten. Der Großteil wird vom Freistaat Bayern übernommen. VCD und Bund Naturschutz sehen in dem Ausbau hingegen eine "verkehrspolitische Fehlentscheidung" und fordern stattdessen, den Öffentlichen Nahverkehr auszubauen.