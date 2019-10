vor etwa einer Stunde

Klage für saubere Luft in Fürth

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat für die saubere Luft in Fürth Klage gegen den Freistaat Bayern beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht. Darüber informiert die DUH in einer Pressemittteilung.