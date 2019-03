Klage der Starnberger Tunnelgegner abgewiesen

Es kam, wie es die Starnberger Tunnelgegner befürchtet hatten: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hält ihr Bürgerbegehren - wie vorher schon das Verwaltungsgericht München - für unzulässig. Er hat ihre Klage gegen eine entsprechende Stadtratsentscheidung "abgeschmettert", so Kläger Johannes Glogger.

Unbestimmte Formulierung war Schuld

Knackpunkt sei erwartungsgemäß die zu unbestimmte Formulierung im Bürgerbegehren gewesen, wonach die Stadt "alles unternehmen" solle, um den Tunnelbau noch aufzuhalten. Deswegen wollen die Tunnelgegner jetzt einen zweiten Anlauf mit einer konkreteren Formulierung starten, die der Richter am Mittwoch (13.03.19) selbst ins Gespräch gebracht hatte. Sie wollen den Stadtrat per Bürgerentscheid zur Aufhebung seines Beschlusses vom Februar 2017 verpflichten. Damals hatte sich das Plenum für den Tunnelbau ausgesprochen.

Bund wurde ebenfalls verklagt

Unterdessen steht noch ein weiteres Verfahren in Sachen Tunnel an: Glogger hat auch den Bund als Bauherrn verklagt. Sein Argument: Der Tunnel dürfe mittlerweile gar nicht mehr gebaut werden – das Baurecht sei nach all den Jahren verfallen. Beim zuständigen Staatlichen Bauamt in Weilheim sieht man das anders. Und auch in dieser Frage wird man sich bald vor Gericht treffen.