Klage abgewiesen: Keine Fehler bei Kommunalwahl in Weißenohe

Bei der Kommunalwahl in Weißenohe lassen sich keine Formfehler nachweisen. Aus diesem Grund hat das Verwaltungsgericht Bayreuth die Klage eines Bürgers abgewiesen. Wie ein Sprecher des Gerichts auf Nachfrage des BR mitteilt, hatte der Mann der Gemeinde im Landkreis Forchheim im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 formale Fehler unterstellt, die das Wahlergebnis verfälscht haben könnten. Der Kläger focht somit nichts weniger als die Wahl des Bürgermeisters Rudolf Braun und der zwölf Gemeinderäte an.

Kläger: Aufstellung zur Bürgermeister-Wahl nicht korrekt

Unter anderem sei zur Aufstellungsversammlung einer Wahlgemeinschaft in Tageszeitungen aufgerufen worden, die im Ort nicht ausreichend gelesen würden. Zudem sei durch den Hinweis auf den Versammlungsort mit "Nebenzimmer Brauereigaststätte Weißenohe" nicht eindeutig gewesen, welche der zwei Gaststätten im Ort gemeint sei.

Gericht: Keine Formfehler in Weißenohe nachweisbar

Derartige Fehler konnte das Gericht allerdings nicht feststellen. Durch eine "lebensnahe Betrachtung" sei man zu dem Schluss gekommen, dass als Ort nur die Gaststätte unmittelbar neben der Brauerei gemeint gewesen sein konnte. Die Information der Öffentlichkeit sei zudem gewährleistet gewesen.

Kläger wollte sich als Gegenkandidat ins Spiel bringen

Der Kläger hatte zuvor selbst versucht, eine Wählergruppe zu gründen und sich als Gegenkandidat für den zur Wiederwahl angetretenen Bürgermeister zu positionieren. Da es sich aber um eine Gruppierung gehandelt habe, die zuvor nicht im Gemeinderat vertreten gewesen sei, hätte der Kläger eine bestimmte Anzahl an Unterstützerstimmen vorweisen müssen, um zur Wahl zugelassen zu werden. Das nötige Quorum habe er nicht erfüllt, so der Gerichtssprecher.

Verhandlung ins Landratsamt Forchheim verlegt

Um den Corona-Auflagen im Falle eines möglichen Besucher-Ansturms gerecht zu werden, war die Verhandlung kurzerhand aus dem Bayreuther Verwaltungsgericht in den Sitzungssaal des Landratsamtes Forchheim verlegt worden. Das Interesse in der Bevölkerung habe sich aber in Grenzen gehalten, hieß es.