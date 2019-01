Klage abgewiesen: Flugzeugabsturz kein Dienstunfall

Der Flugzeugabsturz des Deggendorfer Hochschul-Präsidenten Peter Sperber war kein Dienstunfall. Das hat heute das Verwaltungsgericht Regensburg entschieden. Sperber war im Juli 2016 zusammen mit einem Piloten vom Flughafen Arnbruck aus Richtung Pfarrkirchen zu einem Flugtag aufgebrochen.

Beide Männer nach Absturz schwer verletzt

Das Ultraleichtflugzeug musste kurz danach wegen starken Nebels umdrehen. Beim Rückflug prallte die Maschine dann gegen mehrere Baumwipfel und stürzte ab. Beide Männer wurden schwer verletzt. Nach dem Unfall hat das Landesamt für Finanzen einen Bescheid an Sperber geschickt, in dem der Flugtag als eine Privatveranstaltung deklariert wurde. Dementsprechend war der Absturz kein Dienstunfall. Dagegen hatte der Präsident der Technischen Hochschule Deggendorf geklagt.

Richter sehen Flug als Privatreise

Die Richter haben die Klage jetzt aber abgewiesen. Die Wahl eines Flugzeuges als Verkehrsmittel würde ausschließen, dass es sich um eine Dienstreise gehandelt hat, so eine Sprecherin. Die Veranstaltung am Wochenende habe Sperber folglich privat besucht. Sperber erklärte auf BR-Anfrage, er sei derzeit im Ausland und habe daher nicht an der Verhandlung teilnehmen können. Er wolle sich erst äußern, wenn er das Urteil gelesen habe.