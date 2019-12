18.12.2019, 12:23 Uhr

Klärschlamm aus Schwandorf nach Straubing?

Klärschlamm aus Schwandorf in der Oberpfalz könnte schon bald nach Straubing in Niederbayern transportiert werden. Der Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf will sich dort an der geplanten Klärschlamm-Verbrennungsanlage beteiligen.