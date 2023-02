KKW Grafenrheinfeld: Kühltürme sollen 2024 fallen

Die Betreiberfirma PreussenElektra konkretisiert auf Anfrage von BR24 den Termin für den geplanten Abriss bzw. für die geplante Sprengung der beiden jeweils 143 Meter hohen Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt. Wörtlich heißt es von PreussenElektra: "Zum Kühlturmabriss ist derzeit Stand der Dinge, dass die Arbeiten im Juli 2024 stattfinden sollen, aber eine weitere Konkretisierung gibt es noch nicht. Die Planungen sind nach wie vor in vollem Gange."

Sprengung sollte ursprünglich erst in zehn Jahren sein

Wie berichtet hatte die Bayerische Staatsregierung ein "umfangreiches Prüfverfahren" zugesichert. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) teilte das im Januar 2022 auf Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Paul Knoblach mit. Ursprünglich war geplant, die Türme erst am Ende des Rückbauprozesses in etwa zehn Jahren zu sprengen. Die angekündigte Prüfung ist laut Knoblach vom Januar 2022 "vor allem wegen des hochgefährlichen Zwischenlagers für atomare Abfälle von größter Bedeutung". Zum geplanten Zeitpunkt der Sprengung stehe auch das Reaktorgebäude noch. "Da muss jedes Risiko für uns alle ausgeschlossen werden", so Knoblach im Januar 2022.

Grafenrheinfeld erhält Mitte Februar radioaktiven Atommüll

Erst Anfang dieser Woche wurde mitgeteilt, dass PreussenElektra schwach radioaktiven Atommüll aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen nach Grafenrheinfeld ins Zwischenlager bringen will. Das Vorhaben steht schon länger fest, diese Woche wurde ein ungefährer Transporttermin bekannt: Mitte Februar. Das genaue Transportdatum nannte PreussenElektra nicht . Die vier Container mit unter anderem Metallschrott, Bauschutt oder mineralischem Isoliermaterial werden per Lkw angeliefert. Laut PreussenElektra sind am Standort Würgassen keine Zwischenlagerkapazitäten verfügbar.