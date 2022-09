Kiwibeeren - exotische Vitaminbomben aus Unterfranken

Jede Menge Vitamin C und Ballaststoffe stecken in den kleinen Beeren. Außen eine grüne Schale, innen kleine, schwarze Kerne: Die Früchte schmecken wie Kiwis, lassen sie sich aber essen wie Beeren. Als "Baby-Kiwi ohne Fell" beschreiben Alena und Christian Stier ihre Früchte daher gern. Auf den etwas inflationär verwendeten Begriff "Superfood" verzichten sie lieber.

Das junge Paar aus Neuses am Berg im Landkreis Kitzingen hat die Kiwibeeren 2018 auf gut einem Hektar gepflanzt. Die beiden wollten den landwirtschaftlichen Betrieb mit konventionellem Ackerbau und Schweinemast weiterentwickeln für die Zukunft. Sie hoffen, sich mit der noch unbekannten Frucht ein weiteres Betriebsstandbein zu schaffen.

Sortenversuche an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau

Auf die exotische Frucht aufmerksam wurden die Stiers durch die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG). Bereits vor 20 Jahren wurden dort die ersten Minikiwis gepflanzt. Aktuell testen Versuchsingenieur Alexander Zimmermann und sein Team dort rund 75 verschiedene Sorten auf ihre Markttauglichkeit.

Wichtige Kriterien sind dabei neben dem Geschmack auch Größe und Farbe. Es gibt nämlich nicht nur grüne Kiwibeeren. Manche Sorten bekommen außen eine rote Färbung und ein rotes Fruchtfleisch. "Das ist für den Kunden attraktiver und erinnert mehr an eine Beere", erklärt Zimmermann. Allerdings müssten die meisten roten Sorten am Stock ausreifen und können so nur nach und nach geerntet werden. Damit eignen sie sich eher für den privaten Garten oder die Direktvermarktung.

Viel Handarbeit – Ernte der Kiwibeeren

Die Stiers hingegen verkaufen den größten Teil ihrer Kiwibeeren an Großhändler. Dafür werden die Früchte noch hartreif geerntet, also noch vor der Reife. In einem Kühlwagen reifen die Beeren dann bei rund zwei Grad Celsius gleichmäßig nach. So kann der ganze Stock auf einmal geerntet werden. Per Hand werden die Beeren vom Stock geschnitten und vorsichtig in grüne Kisten gelegt – damit keine Druckstellen entstehen. Eine aufwändige Arbeit. Bei den Stiers packt deshalb die ganze Familie mit an.

Kiwibeeren für Öko-Anbau geeignet

Weil die Kiwibeeren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge haben, eignen sie sich auch ideal für den Öko-Anbau. Auch die Stiers haben sich dafür entschieden. Sie verzichten auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Die Unkrautbekämpfung erfolgt mechanisch und per Hand mit der Hacke.