Kitzrettung Oberfranken sucht ehrenamtliche Retter

"Die warmen Sonnenstrahlen erinnern uns daran, dass es gar nicht mehr lange dauert, bis wir wieder gemeinsam durch kniehohe Wiesen laufen, um Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren", schreibt der Verein "Kitzrettung Oberfranken" auf seiner Facebook-Seite. Wer Interesse hat, auch ein ehrenamtlicher Retter zu werden kann sich beim Verein melden. Denn: Helfer werden dringend gesucht.

Angebot bei Landwirten nachgefragt

Inzwischen nehmen immer mehr Landwirte und Jäger in Oberfranken das Angebot der Kitzrettung in Anspruch. Sie rufen die Rehkitzretter an, wenn Wiesen gemäht werden sollen. Die ehrenamtlichen Helfer vereinbaren auf Facebook einen Treffpunkt. Dann laufen sie die Wiesen Meter für Meter ab und suchen nach Rehkitzen. Je nach Einsatzort kommt auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Wird ein Reh gefunden, tragen es die Helfer in Gras gepackt aus der Gefahrenzone.

Oberfrankenweite Kitzrettung geplant

Rehkitze werden zwischen Anfang Mai und Ende Juni geboren. Die Mütter legen ihre Kitze in Wiesen ab. Sie haben noch keinen Fluchtreflex und ducken sich in das hohe Gras, wo sie von den Bauern nicht gesehen werden können. Viele werden vom Mähwerk verletzt und sterben einen qualvollen Tod. Die Kitzrettung Oberfranken gibt es seit 2017. Bislang war der Verein vor allem im Raum Bayreuth, Hof, Kulmbach und Wunsiedel im Einsatz. Geplant ist, die Kitzrettung auf ganz Oberfranken auszuweiten.