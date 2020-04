Kitzinger Stadtrat stimmt Hotelplänen am Mainufer zu

Damit kann der nach 12 Jahren aus dem Amt scheidende Oberbürgermeister Siegfried Müller als eine seiner letzten Amtshandlungen den Bauantrag für das Hotel unterzeichnen und bewilligen. Der Würzburger Bauinvestor Wolfgang Rosentritt will in der Kitzinger Schrannenstraße ein neues Hotel bauen. Einige Altbauten werden dazu abgerissen. Ein von Balthasar Neumann 1746 errichtetes Lagerhaus bleibt jedoch stehen und wird in den Hotelkomplex integriert.

Kritik am Millionenprojekt

Baubeginn für das Millionenprojekt soll noch Ende 2020 sein. Das neue Hotel wird den Namen 'Alter Krahner' tragen und vermutlich 2023 eröffnen. Die Stadtverwaltung sagt, das Projekt habe das Potenzial, den Tourismusstandort Kitzingen erheblich zu fördern. Einige Hoteliers aus Kitzingen hatten das Rosentritt-Projekt zuletzt jedoch heftig kritisiert. Kitzingen brauche nicht noch ein weiteres Hotel.

Bürgerzentrum verliert Standort

Außerdem würden dem Investor öffentliche Parkplätze vor seiner künftigen Haustür quasi geschenkt, während die Gäste alteingesessener Innenstadthotels sich ihre Parkplätze suchen müssten, so die Kritik. Mit dem nun bevorstehenden Verkauf des Anwesens Schrannenstraße 35 von der Stadt an den Investor wird auch das Bürgerzentrum Kitzingen endgültig obdachlos. Bis heute hat sich keine Alternative für das Bürgerzentrum gefunden.

