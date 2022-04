Kitzinger Schule für geschmiedetes Corona-Virus ausgezeichnet

Eine große rote Holzkugel mit gut 80 Zentimetern Durchmesser – die steht seit Juli 2021 im Park der D.-Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen. Das Besondere an der Holzkugel: Sie ist übersät mit Eisenstangen und soll so aussehen wie ein Corona-Virus.

1.000 Euro Preisgeld für kreatives Schülerprojekt

Mit diesem Projekt hat sich die unterfränkische Mittelschule beim bayerischen Kultusministerium für eine Auszeichnung von innovativen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen beworben – und gewonnen. Am Montag ist schließlich die bayerische Kultus-Staatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) an die Kitzinger Schule gekommen, um eine Urkunde und 1.000 Euro Preisgeld zu übergeben.

Corona-Skupltur entsteht gemeinsam mit lokalem Kunstschmied

Das Corona-Virus aus Holz und Eisen ist zum Ende des vergangenen Schuljahrs im Rahmen eines Schülerprojekts entstanden. Gemeinsam mit dem Kunstschmied Stefan Nüsslein aus Obernbreit im Landkreis Kitzingen ist die Skulptur entstanden. Seit über zehn Jahren lädt er Schüler der Kitzinger Mittelschule für Projektwochen zur beruflichen Orientierung in seine Werkstatt ein. Wegen Corona mussten aber Termine ausfallen. So entstand die Idee, dass der Künstler in den Park der Schule kommt und dort mit den Jugendlichen das Corona-Virus schmiedet.