Kitzinger Schlappmaulorden geht an Luise Kinseher

Es ist der 11.11. und das bedeutet traditionell auch, dass die Kitzinger Karnevals Gesellschaft KiKaG wieder bekannt gibt, wer den Schlappmaulorden bekommt. Damit werden seit 1989 Personen geehrt, die "eine gar trefflich lockere Zunge haben und es verstehen, ein schlagkräftiges Wort zu führen". Das Geheimnis der neuen Ordensträgerin des 37. Schlappmaulordens ist nun gelüftet.

Offizielle Verleihung in Kitzingen am Rosenmontag 2022

Schauspielerin, Kabarettistin und "Mama Bavaria" beim traditionellen Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg, unter anderem dafür ist Luise Kinseher bekannt. Die Voraussetzungen für das "Schlappmaul-Dasein" - also eine lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort - das treffe auf die Niederbayerin zweifelsohne zu, heißt es vom KiKaG-Präsidium. Der Schlappmaulorden soll der Kabarettistin am Rosenmontag, dem 28. Februar, bei der großen KiKaG-Prunksitzung in Kitzingen verliehen werden.

Laudatio vom "Vorgänger-Schlappmaul" Markus Söder

Die Laudatio auf sie wird dann Bayerns Ministerpräsident Markus Söder halten. Er hat dafür bereits zugesagt. Ihm war der 36. Schlappmaulorden im Februar 2019 in Kitzingen überreicht worden. In diesem Jahr war die KiKaG-Prunksitzung coronabedingt ausgefallen, so dass Söder der Erste in der Geschichte des Schlappmaulordens ist, der quasi zwei Jahre lang amtierender Träger ist.

Traditionell hält das Schlappmaul die Laudation auf den Nachfolger, oder in diesem Fall auf die Nachfolgerin. Das dürfte spannend werden. Denn als Kabarettistin geht Kinseher mit Söder oft hart ins Gericht. Söder als Laudator darf natürlich austeilen, muss dann aber auch bei Kinsehers Erwiderung das Echo vertragen.

Auch Helmut Kohl war schon unter den Preisträgern

Mit dem Kitzinger Schlappmaulorden wurden bis heute 36 Persönlichkeiten aus Politik, dem Showgeschäft oder den Medien geehrt, darunter Helmut Kohl, Hans Dietrich Genscher, Gregor Gysi, Guido Westerwelle, Claudia Roth, Barbara Stamm, Alfons Schuhbeck, Michl Müller, Waldemar Hartmann und zuletzt 2019, vor Söder, Hubert Aiwanger.