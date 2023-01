Kitzinger Herkunftsvergleich: Legehennen immer produktiver

Forschung, Aus- und Weiterbildung zum Thema Geflügel

Das Bayerische Staatsgut in Kitzingen ist ein Versuchs- und Bildungszentrum für Geflügelhaltung mit langer Tradition. Zunächst wurde 1917 eine Kreisgeflügelzuchtanstalt gegründet, um eine ausreichende Eierversorgung der Bevölkerung zu sichern. Heute liegen die Hauptaufgaben in der Forschung, Aus- und Weiterbildung, heißt es auf der Internetseite des Staatsguts. So werde beispielsweise Fachwissen aus allen Bereichen der Wirtschaftsgeflügelhaltung, von der Legehenne bis zum Perlhuhn, in theoretischem und praktischem Unterricht an Auszubildende vermittelt. Auch interessierte Geflügelhalter könnten sich am Staatsgut Kitzingen weiterbilden und von den Vorteilen von Bildung und Forschung an einem Standort profitieren, heißt es.