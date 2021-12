Kitzinger Eierring – Kulinarische Tradition zwischen den Jahren

Ein Schweinchen aus Hefeteig, ein Gebäckstück in Form eines Kleeblatts oder doch eine vielerorts bekannte "Neujahrsbreze" – überall gibt es so manche kulinarische Tradition rund um den Jahreswechsel. Ein durchaus einzigartiges Neujahrsgebäck gibt es in Unterfranken, nämlich den Kitzinger Eierring.

Traditionelles Gebäck zwischen Weihnachten und Dreikönige

Die Fränkische Lebküchnerei in Kitzingen ist einer von wenigen Betrieben in der Region, die diese Backware noch vor Ort herstellt. Mit in der Backstube steht auch der Seniorchef Georg Will. Er ist mittlerweile 67 Jahre alt und kennt die Kitzinger Eierringe aus seiner Kindheit: "Die Eierringe sind etwas ganz Besonderes, eine Kitzinger Spezialität. Die Eierringe gab es früher nur in der Zeit von Weihnachten bis Dreikönige."

Beim Kitzinger Eierring handelt sich um ein rundes, mürbes Plundergebäck. Optisch markant und einzigartig machen den Ring seine Zacken. "Früher hatte der Eierring genau zwölf Zacken, einen für jede heilige Nacht zwischen dem 26. Dezember und dem 6. Januar", erinnert sich Bäcker- und Konditormeister Georg Will.

Knusprige Zacken bei Kunden beliebt

Und doch hat sich das Gebäck mittlerweile optisch verändert und wurde gewissermaßen an die Wünsche der Kunden angepasst. "Es hat es sich da hin entwickelt, dass es mehr Zacken sind, damit der Ring schön knusprig wird", sagt Georg Will. Viele essen vom Eierring auch zuerst die Zacken ab und beißen erst danach in das restliche Gebäck, das vom Geschmack und der Konsistenz den in Franken bekannten Bamberger Hörnchen ähnelt.

Namensherkunft des Kitzinger Eierrings unklar

Obwohl es der Name vermuten lässt, sind im Kitzinger Eierring keine Eier enthalten, sagt Georg Will. Wie das Traditionsgebäck zu seinem Namen kam, kann er nur vermuten: "Ich habe mich das oft gefragt und wurde oft gefragt. Aber ich denke, weil er diese Eier-goldbraune Farbe hat."

Glück und Gesundheit im neuen Jahr

Die Kitzinger Eierringe sollen aber schon seit dem 19. Jahrhundert gebacken worden sein, um das neue Jahr einzuläuten. In der Region wurden Eierringe oft gezielt am 1. Januar gekauft und dann mit der Familie gegessen. Mancherorts bekamen auch Patenkinder von ihren Paten als Glücksbringer an Neujahr einen Eierring geschenkt.

Kitzinger Eierring beliebt aber immer seltener

In seiner Kindheit wurden im Familienbetrieb, in dem Georg Will aufgewachsen ist, jährlich mehr als 10.000 Eierringe gebacken und verkauft. Mittlerweile ist das Traditionsgebäck nicht mehr ganz so verbreitet wie früher. In der Fränkischen Lebküchnerei werden nun noch etwa 2.000 Eierringe nach Weihnachten gebacken, denn die Öfen im Betrieb sind eigentlich nicht ideal für klassische Backwaren. "Das liegt mir aber auch ein bisschen am Herzen, weil es ein Traditionsgebäck ist, dass der Eierring nicht ganz in Vergessenheit gerät", sagt Georg Will.

Die Nachfrage ist enorm – so gibt es die Eierringe nur auf Vorbestellung. Aber in der Kitzinger Innenstadt und auch im Umland findet sich noch die eine oder andere Bäckerei, die den Ring mit den knusprigen Zacken in der Ladentheke hat. Und das manchmal auch schon vor und nach den zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönige.