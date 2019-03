Kitzinger Bahnhof geschlossen: Unmut bei Reisenden

Ende des vergangenen Jahres wurde das Kitzinger Bahnhofsgebäude von der Deutschen Bahn an die "Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft" mit Sitz in Frankfurt verkauft. Die Investorengruppe, die bundesweit kleinere Bahnhöfe aufkauft, hat nun das Bahnhofsgebäude geschlossen. Die Folgen sind, dass zum Bespiel Fahrgästen keine Toiletten mehr zu Verfügung stehen oder sie bei kaltem Wetter im Freien stehen müssen.

Konzept für Umstrukturierung soll folgen

Wann diese Situation sich ändern soll, dazu kann Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller keine genaue Auskunft geben. Fest steht aber, dass die Stadt sich an der Entwicklung des Bahnhofs beteiligen will, beispielsweise wenn es um Flächennutzung oder mögliche Stellplätze geht. Welche Konkreten Pläne es für den Bahnhof in Kitzingen gibt und wann die Umstrukturierung starten soll, dazu gab Stefan Steinert, Geschäftsführer von "Aedificia", keine Auskunft.

Kein Einzelfall

Fälle wie in Kitzingen sind laut Lukas Iffländer vom Fahrgastverband "Pro Bahn" keine Seltenheit. Er beklagt, dass größere Pakete von teilweise mehreren hundert Bahnhöfen an Investmentgesellschaften verkauft werden. "Von manchen hat man seit Jahren nichts mehr gehört", so Iffländer.