Kitzingen: Zwangsräumungsversuch mit Bagger landet vor Gericht

Der Vergleich sieht vor, dass die Firma mit ihren 35 Mitarbeitern auf dem Areal an der Wörthstraße noch bis Ende Mai Flüssigkunststoff produzieren kann, obwohl ihr bereits zum Jahresende gekündigt worden war. Die Grundstückseigentümer erhalten dafür eine Entschädigung von insgesamt 70.000 Euro. Sie machen einen hohen wirtschaftlichen Schaden geltend, der ihnen durch die Zeitverzögerung für den geplanten Bau von sieben Häusern mit 49 Eigentumswohnungen entsteht. Der Flüssigkunststoffproduzent errichtet aktuell im mittelfränkischen Gollhofen einen eigenen Firmenstandort für neun Millionen Euro. Die Bauarbeiten dort dauern jedoch länger an als geplant, sodass ein Umzug nicht möglich war.

Vermieter wollte Räumung brachial durchsetzen

Die Eigentümer des Grundstücks in Kitzingen hatten deswegen auf Räumung geklagt. Obwohl das Gericht darüber noch nicht entschieden hatte, war dann am Samstag in Kitzingen ohne Vorwarnung versucht worden, diese auf eigene Faust durchzusetzen. Dabei war das Verwaltungsgebäude komplett ausgeräumt und demoliert worden, die Versorgungsleitungen gekappt. Auch die Produktionsräume waren in Mitleidenschaft gezogen worden.

Produktion läuft wieder

Die Schäden in den Produktionsräumen konnten nach Angaben der Firmenleitung soweit behoben werden, dass die Fertigung seit heute wieder wie vorher läuft. Für die Verwaltung mussten vorübergehend Flächen im Kitzinger Inno-Park angemietet werden. Die Frage, ob das Vorgehen der Vermieter rechtens war, hat sich allerdings nach dem heute geschlossenen Vergleich erledigt.