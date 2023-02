Kitzingen zeigt die besten Pressefotos der Welt

"World Press Photo" – die Ausstellung 2022: Die besten Pressefotos der Welt sind ab Samstag bis zum 26. März wieder in der Kitzinger Rathaushalle zu sehen – bei freiem Eintritt. "World Press Photo" ist für Kitzingen mit seinen 23.000 Einwohnern eine Erfolgsgeschichte, betont Herbert Müller von der Stadtverwaltung.

Alles begann mit einem Zufall: Eine andere Stadt musste im Jahr 2007 absagen, so kam Kitzingen ins Spiel. Seit dieser ersten Ausstellung kamen bis heute mehr als 300.000 Interessierte ins kleine Kitzingen. Rekordjahr war 2019 - vor der Corona-Pandemie - mit 29.000 Besucherinnen und Besucher.

Ausstellung in Kitzingen: kleinste Stadt weltweit

Amsterdam, Kairo, Paris, Johannesburg: Für Martha Echevarria von der World Press Photo Foundation in Amsterdam ist Kitzingen bis heute ein Sonderfall: "Kitzingen ist die kleinste Stadt weltweit, in der die Ausstellung gezeigt wird", sagt sie dem BR. Und es sei die einzige Stadt, in der die Fotos während der Corona-Pandemie als Schaufenster-Galerie gezeigt wurden. "Das hatten wir noch nie", so Martha Echevarria.

Bei der "World Press Photo"-Ausstellung 2022 ist einiges neu: Alle eingereichten Fotos wurden für sechs Regionen – Afrika, Asien, Europa, Nord-und Mittelamerika, Südamerika, Südostasien und Ozeanien – einzeln von einer Jury bewertet. In der Ausstellung werden sie nun in Form von sechs Inseln präsentiert. Erstmals wurden auch Videos prämiert – zwei preisgekrönte Videos werden in Kitzingen gezeigt.

Siegerfoto 2022: Mahnmal für tote Kinder

Das Siegerfoto für 2022 ist ein Mahnmal für tote Kinder in Kanada. Es zeigt rote Kinderkleider an Holzkreuzen. In Kanada kamen bis ins 19. Jahrhundert 150.000 Kinder der indigenen Völker in katholische Internatsschulen, um sie dort an die westliche Kultur anzupassen. Über 4.000 kamen ums Leben. Erst im Mai 2021 wurden an der größten ehemaligen Schule 215 Kindergräber gefunden.