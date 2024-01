Kitzingen: Schüler bringen 1.000 Menschen auf die Straße

Große Proteste abseits der Metropolen

Eine Aussage, die an diesem Nachmittag in ähnlicher Form häufig zu hören ist. "Junge Menschen werden oft ein bisschen in Zweifel gezogen, in ihrem Engagement für die Gesellschaft. Das hier zeigt das Gegenteil – und das ist schön", sagt zum Beispiel der 69-jährige Ottmar Kuball, der zusammen mit seiner Frau gekommen ist. Er empfinde es als Glück, in einer Demokratie zu leben.

Mehrere Teilnehmer in Kitzingen sagen: Dieses Glück wollen sie nicht mehr als gegeben wahrnehmen. Wenn die Proteste dann noch vor der eigenen Haustüre stattfinden, sei das umso besser. Am Samstag gab es erneut in mehreren bayerischen Städten Proteste: in Ingolstadt und Schweinfurt, aber auch in Dillingen oder Traunstein – mit jeweils vierstelligen Teilnehmerzahlen.

Weitere Aktion in Kitzingen geplant

Melisa Kasikcioğlu und Cora Völker fällt es kurz nach Ende der Demo in Kitzingen noch schwer, das Erlebte einzuordnen. Sie sind überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen. "Aus meiner Heimatstadt so viele Menschen zu sehen, an meiner Seite. Ich hätte es nicht besser erwarten können", sagt Melisa Kasikcioğlu.

Bereits am kommenden Wochenende soll es in Kitzingen wieder eine Demonstration gegen Rechtsextremismus geben. Dann allerdings organisiert von einem Bündnis anderer Gruppen. Das war bereits vor diesem Wochenende so geplant.