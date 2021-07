Kitzingen macht es wie Altötting: Corona-Impfangebot für alle

97318, das ist keine zufällige Zahlenfolge und man gewinnt damit auch nicht im Lotto, aber: Mit dieser Zahlenkombination bekommen alle, die möchten, jetzt im Landkreis Kitzingen einen Impftermin. Im dortigen Impfzentrum sind die Termine nämlich für alle Bürger freigegeben. Laut Landratsamt soll sich jeder Impfwillige ab 18 Jahren bei der bayerischen Impfsoftware online registrieren. Personen außerhalb des Landkreises müssten dann bei der Registrierung lediglich ihre Postleitzahl auf die des Landkreises Kitzingen, 97318, ändern – und bekämen umgehend einen Termin, so der Leiter des Impfzentrums, Matthias Heckelt.

Immer weniger Anmeldungen für Corona-Impfung

Mit der Öffnung des Impfangebots für alle soll verhindert werden, dass vorhandene Impfdosen verfallen. Am Montag und Dienstag haben sich laut Heckelt jeweils 200 Menschen für eine Impfung angemeldet. Ab Mittwoch sinke die Nachfrage aber extrem, es gibt bislang nur etwa 40 Anmeldungen, sagt der Impfzentrumsleiter.

Sonder-Impfaktion: 70 Prozent der Geimpften nicht aus Kitzingen

Wie es vom Landratsamt heißt, sind im Landkreis Kitzingen bereits sehr viele Bürger geimpft. Am vergangenen Wochenende hatte es eine Sonder-Impfaktion mit dem Vakzin "Johnson & Johnson" gegeben, für die sich dank einer Sondergenehmigung auch schon Interessierte außerhalb des Landkreises anmelden konnten. Laut Landratsamt wurden bei dieser Aktion 268 Menschen geimpft, etwa 70 Prozent davon ohne Wohnsitz im Landkreis Kitzingen. "Die am weitest entfernten Wohnorte wurden mit Berlin und München angegeben", heißt es vom Landratsamt.

Weitere Impfaktion am kommenden Wochenende

In Absprache mit dem Gesundheitsministerium öffnet der Landkreis Kitzingen das Impfangebot nun also für alle, die sich impfen lassen wollen. Für bereits ausgemachte Termine zu einer Erst- oder Zweitimpfung sei dennoch genug Impfstoff verfügbar. Am kommenden Sonntag ist laut Landratsamt zwischen 13 und 17 Uhr eine weitere Sonder-Impfaktion mit Johnson & Johnson geplant. Registrierung und Terminvereinbarung seien nötig.

Auch Altötting macht Impfangebot für alle

Schon Ende Juni hatte Altötting allen bayerischen Bürgern ein Impfangebot gemacht. Seit dem Wochenende gilt dieses Angebot nicht nur für Bürger aus Bayern, sondern aus ganz Deutschland. Das Landratsamt reagiert damit auf die geringe Nachfrage für eine Erstimpfung im Landkreis. Die Kühlschränke hingegen seien voll mit Impfstoffen.

