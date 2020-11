Kitzingen investiert 32 Millionen Euro für mehrere Projekte

Seit 23 Jahren wird in Kitzingen darüber geredet, das Rathaus zu erweitern. Ein neuer zentraler Eingang soll her und damit auch ein Bürgerbüro im Erdgeschoss. Jetzt soll all das geschehen. Der Stadtrat von Kitzingen hat getagt und dabei Investitionen in Höhe von fast 32 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

3,2 Millionen Euro für Rathaus-Erweiterung

Die Rathaus-Erweiterung ist derzeit mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Um die Räumlichkeiten zu erweitern, hat die Stadt in der Kaiserstraße ein weiteres Anwesen gekauft. Außerdem stehen zwei Gebäude in der Marktstraße zur Verfügung. Neben der Erweiterung des Rathauses hat der Kitzinger Stadtrat jeweils einstimmig beschlossen, drei Projekte weiterzuverfolgen.

Investitionen fließen in Jugendzentrum, Kindergarten und Schule

Am Florian-Geyer-Platz soll ein neues Zentrum für Jugend und Familie entstehen. Die geschätzten Kosten dafür haben sich von 6,5 auf nun 9,4 Millionen Euro erhöht. Der Kindergarten in der Alemannenstraße wird für 2,5 Millionen Euro erweitert. Außerdem wird die Friedrich Bernbeck Wirtschafts-Schule in der ehemaligen Klosteranlage neben der evangelischen Stadtpfarrkirche generalsaniert. Der gesamte Dachstuhl ist laut Stadtrat marode. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 16,7 Millionen Euro.