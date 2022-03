Kitzingen: Betrunkener rastet in Bordell aus

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben um kurz vor 23 Uhr in einem Bordell in der Kitzinger Heinrich-Fehrer-Straße: Demnach war der 36-Jährige "wohl aufgrund seiner Alkoholisierung“ mit einigen Prostituierten in Streit geraten und schlug sie ins Gesicht. Der Sicherheitsdienst des Bordells warf den Mann daraufhin aus dem Etablissement. Der Betrunkene ließ sich das aber nicht gefallen: Er trat die Tür ein und betrat wieder das Bordell.

Mann tritt und schlägt nach Polizisten

Mittlerweile hatten die Bordellbetreiber die Polizei zu Hilfe gerufen. Mehrere Beamte brachten den 36-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Beim Transport zur Dienststelle trat der Betrunkene einem Polizisten ins Gesicht, einem anderem schlug er in den Bauch. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen. Der Renitente beleidigte und beschimpfte die Polizisten "auf das Übelste", so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Ausnüchterung in der Zelle

Ein Alkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zur Ausnüchterung musste der Mann die Nacht in der Haftzelle verbringen. Ihn erwarten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.