Kitzingen: Bestattungskultur im Wandel

Die Bestattungskultur ist im Wandel. Das ist am alten Friedhof in Kitzingen gut zu erkennen: Früher waren dort Gräber nur nach langem Warten zu bekommen, heute sind gut 15 Prozent der Grabstellen unbelegt und viele Gräber verfallen. 1.255 Gräber gibt es im Alten Friedhof von Kitzingen – 243 stehen bereits leer.

Gesunkenes Interesse an Erdbestattungen

Norbert Baumann kümmert sich auf dem Alten Friedhof in Kitzingen arbeitet um das Grab seiner Familie. Er pflanzt neu an – für den Winter. In der Zeile, in der sich das Familiengrab der Baumanns befindet, gibt es viele leerstehende Grabstellen. Dort wächst einfach nur noch Gras. "Vor 20 Jahren gab es noch Wartezeiten, hier einen Platz zu bekommen", stellt Baumann fest und fährt fort: "Und jetzt ist über die Hälfte leer." Dem Kitzinger Bestatter Otto Volk zufolge werden immer mehr Feuerbestattungen vorgenommen. "Es sind prozentual schon jetzt mehr Feuerbestattungen als Erdbestattungen", teilt er mit.

Friedhofsverwaltung kümmert sich um erhaltenswerte Grabstätten

Das Landesamt für Denkmalpflege hat eine Liste erstellt: 88 der alten Grabstätten gelten als erhaltenswert, oft prachtvolle Familiengräber. Für einen Teil davon ist jetzt Uwe Plomitzer, der Leiter der Friedhofs-verwaltung, zuständig. 13 erhaltenswerte Grabstätten wurden bereits an die Stadt Kitzingen übertragen, berichtet er. "Wir sind für den Erhalt dieser Grabmäler verantwortlich."

Zahlreiche Alternativen zum Friedhof

In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Alternativen zum herkömmlichen Friedhof auf: Der Friedwald am Schwanberg, der Fried-Wein-Berg in Nordheim, die Friedwiese am neuen Kitzinger Friedhof. Der Trend geht hin zur pflegeleichten letzte Ruhestätte.