Kitzingen: Aus "Weingut Meuschel" wird "Gut Wilhelmsberg"

Die beiden Meuschel Brüder aus Kitzingen haben keine Kinder, also ging es ihnen darum, einen Nachfolger zu finden. Mit einem aufwändigen Exposé wurde europaweit ein Käufer gesucht. Das gesamte Weingutsgebäude – mit 50 auf 20 Metern Grundfläche – ist elf Meter tief unterkellert. Zwei Gewölbekeller befinden sich übereinander. Gekauft hat das Weingut ein Investor aus dem Großraum Stuttgart. In seinem Auftrag führt Lukas Herrmann als verantwortlicher Kellermeister das Weingut. Er hat schon konkrete Pläne: "Wir wollen uns in Zukunft auf die Sektproduktion einschießen."

Ende einer 140-jährigen Ära

Mit dem Verkauf ihres Weinguts endet der Traditionsname Meuschel in Kitzingen. 1845 wurde die Weinhandlung Wilhelm Meuschel Junior in Buchbrunn gegründet. 1878 siedelte sich die Familie Meuschel in Kitzingen an. 1903 wurde das Weingut Meuschel aus Kitzingen zum königlich-bayerischen Hoflieferanten berufen. 1906 bezogen die Meuschels einen stattlichen Neubau.