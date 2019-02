Kitzingen: 21-Jähriger greift Nachbarn mit Baseballschläger an

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken wurde am Montag gegen 20.30 Uhr über einen Streit in der Egerländer Straße in Kitzingen informiert, in deren Verlauf ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein soll. Mehrere Streifen der Kitzinger Polizei nahmen nach kurzer Fahndung einen 21-Jährigen fest.

Wie die Ermittlungen ergaben, war es zwischen dem 21-Jährigen und seiner 45-jährigen Nachbarin zu einem verbalen Schlagabtausch gekommen. Im Verlauf des Streits war der 21-Jährige unvermittelt mit einem Baseballschläger auf die Frau losgegangen. Als ihr 16-jähriger Sohn der Mutter zu Hilfe eilen wollte, ging der 21-Jährige auch auf ihn los. Durch die Schläge erlitten Mutter und Sohn Prellungen und mussten ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden.