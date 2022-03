Kitas und Grundschulen: Wenn Männer in der Unterzahl sind

Die Adam-Riese-Grund- und Mittelschule in Bad Staffelstein ist eine Ausnahme: Hier arbeiten überdurchschnittlich viele männliche Pädagogen. 38 Lehrkräfte gibt es im Kollegium, gleich zehn davon sind Männer. Nico Schobert ist einer von ihnen. Der 24-Jährige ist Lehramtsanwärter, hat in Bamberg studiert und ein soziales Jahr in einer Kita gemacht. "Ich wollte schon immer Lehrer werden und habe mich dann für die Grundschule entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich mit jüngeren Kindern besser arbeiten kann."

Grundschulen in Franken: Neun von zehn Lehrkräften sind Frauen

Rund 11.500 Lehrkräfte gab es im vergangenen Schuljahr an Frankens Grundschulen – mehr als 90 Prozent davon waren Frauen. Seit Jahren ändert sich dieses Verhältnis kaum. An der Grundschule in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels freut man sich, dass das Verhältnis ausgeglichener ist.

"Es ist es auch gut fürs Kollegium, dass nicht immer nur Frauen zusammenarbeiten. Das entspannt vieles und man hat dadurch auch unterschiedliche Sichtweisen. Die Frauen denken doch ein bisschen anders als Männer." Astrid Balzar, Rektorin der Adam-Riese-Grund- und Mittelschule

Rund fünf Prozent Männer-Anteil in Kitas

Je jünger die Kinder, desto weniger Männer finden sich in der Betreuung. Besonders in Kitas und Horten sind Erzieher dünn gesät. 116.000 Menschen arbeiten in Bayern in solche Einrichtungen – nur knapp über fünf Prozent davon sind Männer.

Zu ihnen gehört auch Steffen Kling aus dem Nürnberger Zentralhort. Der Familienvater ist staatlich geprüfter Erzieher und einer von gleich drei männlichen Fachkräften im Team um Hortleiter Klaus Blinzler. Zusammen wollen sie alle aktiv etwas gegen Vorurteile unternehmen.

Erziehende können auf Klischees einwirken

Blinzler glaubt, dass es vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit von Fachkräften sei, sich bewusst zu machen: Welche Rollenklischees gibt es eigentlich? Welche wurden so verinnerlicht, dass sie vielleicht sogar unterbewusst weitergegeben werden?

Wenn einem ein Mädchen erzählt, dass es Fußball spielt, könne man unterschiedlich reagieren, erklärt Blinzler. "Wenn ich sage: 'Du als Mädchen spielst Fußball?' Dann transportiere ich auch eine Haltung." Egal, ob Mann oder Frau – im Nürnberger Zentralhort bekommt jede Fachkraft die gleichen Aufgaben. Die Erzieherinnen werken und sägen genauso, wie Männer den Kuchen servieren.

Kita-Mitarbeiter: Bezahlung und Ansehen ausbaufähig

Auch wenn Erzieher Kling sichtlich Spaß bei seiner Arbeit hat – etwas mehr Anerkennung für seinen Beruf fände er nicht schlecht. "Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass der Job in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommt. Und natürlich wäre es finanziell auch schöner, wenn Ausbildung und Verdienst später ein bisschen angepasst wird."

Fünf Jahre dauert die Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher: Zwei davon sind unbezahlt, zwei werden als Vorpraktikum mit rund 300 Euro vergütet.