Kitas, Kliniken, Müllabfuhr: Wo in Bayern gestreikt wird

Die Gewerkschaft Verdi hat ab Dienstag erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt - in Kitas, Krankenhäusern und Behörden könnte es zu Arbeitsniederlegungen kommen. Betroffen sind laut Verdi in Bayern diese Woche unter anderem Kommunen in Ober-, Mittel- und Unterfranken, aber auch in Niederbayern. Oberbayern und die Oberpfalz stehen zunächst nicht auf dem Warnstreikplan.

Die möglichen Folgen: Geschlossene Türen in den Stadtverwaltungen, Mülltonnen werden nicht geleert, in der ein oder anderen Kita zieht vielleicht das Personal auf die Straße und in den kommunalen Kliniken die Pflegekräfte. Mit den Betreibern gibt es hier Notdienstvereinbarungen, um die Versorgung der Patienten zu sichern. In den Kitas sollen die Eltern rechtzeitig informiert werden.

Unterfranken: Keine Straßenbahn und keine Müllabfuhr

In Würzburg werden am Dienstag wegen des Warnstreiks laut der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) keine Straßenbahnen fahren. Auch Busverbindungen sollen teilweise ausfallen. Am Untermain müssen sich zudem einige Eltern und Jugendliche auf die Warnstreiks einstellen: Die Bildungsgewerkschaft GEW Aschaffenburg/Miltenberg schließt sich Verdis Streikaufruf an. Laut einer Mitteilung betrifft dies unter anderem Jugendeinrichtungen, das Jugendamt sowie Kindergärten und Kindertagestätten in der Region.

Schon am Montag entfiel zudem in Würzburg teilweise die Abholung des Bio-Mülls oder der Altpapier-Tonne, wie die Stadt Würzburg mitteilt. Die Müllabfuhr soll in den folgenden Tagen "soweit möglich" nachgeholt werden. Auch in Aschaffenburg sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung, der Müllabfuhr und der beiden Recyclinghöfe zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Der Stadt zufolge sind die Recyclinghöfe in der Fürther Straße und in der Mörswiesenstraße am Dienstag geschlossen. Der Restmüll in den betroffenen Straßen wird eine Woche später zusammen mit dem Biomüll abgeholt. Die für Dienstag vorgesehenen Abfuhren von Bioabfall und Altpapier entfallen auch. Die Leerung der gelben Wertstofftonnen und die Abholung der gelben Säcke in der Innenstadt findet wie geplant statt. Die Wertstofftonnen müssen allerdings von den Bürgern selbst herausgestellt werden.

Mittel- und Oberfranken: Streiks bei Stadtwerken, Ganztagsschulen und Jobcenter

Für die Hofer Bürger kann es zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen in städtischen Einrichtungen kommen, heißt es von der Stadt. Auch bei der Mittags- und Nachmittagsbetreuung in den Ganztagsschulen sind Ausfälle oder Einschränkungen möglich.

Der Streikaufruf in Ansbach richtet sich an alle Beschäftigte der Stadt und des Bauhofs, des Bezirksklinikums und "ANregiomed", der Stadtwerke und Abwasserentsorgung Ansbach, aber auch an die Beschäftigten von "N-ERGIE" aus mehreren Standorten in der Region. Mit aufgerufen werden auch die Beschäftigten der Agentur für Arbeit Ansbach, des Jobcenters der Stadt Ansbach und der Lebenshilfe Bad Windsheim.

Schwaben: Augsburger Kitas könnten am Dienstag zu sein

Städtische Beschäftigte in Augsburg und Mering sind zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Augsburg plant Verdi weitere Warnstreiks, am Dienstag in den Kitas, am Donnerstag bei Müllabfuhr und Stadtreinigung.

Niederbayern: Schiffe bleiben liegen

In Niederbayern sind Aktionen in den Standorten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung MDK mit ihrem Außenbezirken Riedenburg, Straubing, Deggendorf, Passau und dem Bauhof Passau, sowie des Stützpunktes Gösselthalmühle geplant. Auch Beschäftigte des städtischen Bauhofs in Straubing, der Gärtnerei und des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums in Bogen sind aufgerufen, sich anzuschließen.

10,5 Prozent mehr Geld gefordert

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Februar in Potsdam statt. Bis dahin werde es in Bayern Arbeitsniederlegungen in Kliniken und Kindertagesstätten sowie in Stadtverwaltungen, Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern geben, teilte Verdi mit.