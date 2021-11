Bildungsgewerkschaft fordert Luftfilter und Lollitests für Kitas

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern (GEW) fordert von der Bayerischen Staatsregierung die Einführung von Luftfiltern und verpflichtende PCR-Pool-Tests, besser bekannt als Lollitests, in Kitas. Angesichts der steigenden Inzidenzwerte müsse der Schutz von Beschäftigten, Kindern und Eltern dringend verbessert werden, schreibt die GEW Bayern in einem offenen Brief.

Bildungsgewerkschaft kritisiert die Staatsregierung

Bisher habe die Politik zu sehr auf Freiwilligkeit gesetzt. Martina Borgendale, Landesvorsitzende der GEW Bayern und ihr Stellvertreter Gerd Schnellinger schreiben an Ministerpräsident Söder und Familienministern Trautner: "Die 'Augen zu und durch'-Methode der bayerischen Staatsregierung hat angesichts von Inzidenzzahlen von fast 600 ausgedient."

GEW-Beispiel Würzburg: Zu wenig Kitas machen Lollitests

Der Bezirksverband Unterfranken der GEW schließt sich der Forderung nach Luftfiltern und verpflichtende PCR-Pool-Tests an. In Stadt und Landkreis Würzburg führen laut der GEW Unterfranken nur 21 von 243 Einrichtungen PCR-Pool-Tests durch. Die Bildungsgewerkschaft bemängelt, dass "nicht einmal jede zehnte Kita im Raum Würzburg die Möglichkeit nutzt, Kinder und Beschäftigte zweimal die Woche mit PCR-Tests zu testen, um so einen Ausbruch von Covid-19 in der Einrichtung verhindern bzw. frühzeitig stoppen zu können."

Kritik: Komplexe Förderrichtlinien für Lollitests an Kitas

Laut einer Studie der Uni Würzburg – bekannt als sogenannte Kita-Studie – sei die Methode eigentlich von Eltern, Kindern und Beschäftigten gut angenommen worden. Doch die Rahmenbedingungen für die Umsetzung seien schlecht, weil unter anderem die Förderrichtlinien für die finanzielle Umsetzung zu komplex seien. Dadurch seien die Kommunen oft überfordert gewesen und hätten ein Gesetz für die bessere Lösung gehalten. "Anstatt wie in den Schulen Anfang/Mitte September zu starten, wird es in den Kitas erst Ende November oder sogar Anfang Dezember losgehen. Bis dahin werden wir schon mehrere Kita-Schließungen registriert haben", so die GEW in einer Pressemeldung. Die GEW vertritt über 280.000 Beschäftigte in Bildungseinrichtungen.

Kabinettssitzung zur Corona-Lage

Das bayerische Kabinett mit Ministerpräsident Söder (CSU) berät an diesem Dienstag über die aktuelle Corona Lage. Möglicherweise ist dann mit neuen Auflagen zu rechnen. Auf BR-Anfrage hat das Bayerische Gesundheitsministerium noch keine Auskunft darüber gegeben, ob eine mögliche Schließung von Kitas in Sicht ist und wie es mit den Testverfahren in den Einrichtungen weitergehen soll.