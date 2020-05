Kitas, Hotels, Schlösser: Bayerns neue Corona-Beschlüsse

Das bayerische Kabinett hat einmal mehr über die Corona-Krise beraten und Regelungen zu weiteren Lockerungen beschlossen. Die wichtigsten Entscheidungen für Tourismus, Familien und Sportligen:

Regeln für Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen

Nach wochenlanger Schließung dürfen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze in Bayern ab 30. Mai wieder Gäste empfangen - pünktlich zum Start der Pfingstferien. Das bayerische Kabinett bestätigte diesen Termin und legte zugleich Hygieneregeln und Einschränkungen fest.

Zimmerbelegung: Die gute Nachricht für Betreiber der Betriebe: Sie dürfen laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sämtliche Zimmer oder Wohnungen belegen - sofern sie über eine eigene Sanitäreinheit verfügen. Dabei müssen die gültigen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden: Gemeinsam dürfen ein Zimmer oder eine Wohnung nur Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner beziehen. Gruppenübernachtungen sind nicht erlaubt.

Hygieneregeln: Sowohl Mitarbeiter als auch Gäste müssen in Gemeinschaftsbereichen einen Mund-Nasenschutz tragen - nur im Freien gilt das nicht. Die Kontakte zwischen Mitarbeitern und Gästen beim Check-in sollen auf das Notwendigste beschränkt werden. Auf Fluren, Treppen, in sanitären Einrichtungen und anderen Gemeinschaftsbereichen müssen Gäste und Personal die Abstandsregel von 1,5 Metern einhalten. Grundsätzlich sollten nur so wenige Gegensände wie möglich von mehreren mehreren Gästen benutzt werden - und nach jeder Verwendung gereinigt oder ausgewechselt werden. Die Betreiber müssen für Gemeinschaftsbereiche ein Lüftungs- und Reinigungskonzept erstellen und außerdem ein Parkplatzkonzept erarbeiten. Schwimmbäder, Saunen, Wellness- und Fitnessbereiche müssen vorerst geschlossen bleiben.

Touristische Dienstleistungen: Schifffahrt, Schlösser, Freizeitparks

Zeitgleich mit Hotels und Pensionen sollen am 30. Mai auch diverse Freizeiteinrichtungen (vorwiegend im Freien) wieder den Betrieb dürfen - sofern sich die Infektionszahlen weiter gut entwickeln. Freizeitparks sollen öffnen, Stadt-, Berg-, Kultur und Naturführungen sowie Führungen in Schauhöhlen und Besucherbergwerken wieder erlaubt sein, touristischer Bus- und Bahnverkehr, Seilbahnen sowie die Fluss- und Seenschifffahrt sollen wieder starten.

Auch die Bayerische Schlösserverwaltung kann ihre Objekte wieder öffnen. Allerdings können Besuchermagnete wie die Schlösser Neuschwanstein und Linderhof sowie die Residenzen in München und Würzburg erst am 2. Juni und damit nach dem Pfingstwochenende Besucher empfangen.

Für Bewirtungsangebote in Freizeitparks oder auf Schiffen gelten die bereits beschlossenen Schutz- und Hygienekonzepte für die Gastronomie. Zudem werden Wirtschafts- und Gesundheitsministerium für alle touristischen Angebote noch ein "verbindliches staatliches Rahmenkonzept" erarbeiten - mit Vorgaben zur Abstandsregel, zu Schutzmasken, Zugangsbeschränkungen, Reinigung und der Nachverfolgbarkeit von Kontakten.

Ausbau der Notbetreuung von Kindern

Bei der Notbetreuung von Kindern beginnt am Montag - wie geplant - die nächste Stufe. Dann dürfen laut Sozialministerin Carolina Trautner alle Vorschulkinder sowie auch deren Geschwisterkinder wieder in den Kindergarten. Waldkindergärten dürfen am Montag wieder öffnen, ebenso wie die Großtagespflege, wobei maximal zehn Kinder gleichzeitig von zwei oder drei Tagespflegepersonen betreut werden müssen.

Nach den Pfingstferien (also am 15. Juni) dürfen die sogenannten Mittelkinder - also jene, die im September 2021 in die Schule kommen - sowie die alle Krippenkinder, die in diesem Herbst in den Kindergarten wechseln, wieder in ihre Betreuungseinrichtungen. Darüber hinaus sollen auch die Schüler der 2. und 3. Klassen an den Tagen, an denen sie Unterricht in der Schule haben, wieder in den Horten betreut werden. Für alle weiteren Kinder gibt es noch keinen Zeitplan. Für zwei Jahre alte Krippenkinder und die dreijährigen Kindergartenkinder gibt es dagegen weiterhin keine zeitliche Perspektive.

Grundsätzlich gilt laut Trautner: In den Einrichtungen soll es feste Gruppen mit festen Betreuern geben. Kinder mit Krankheitssymptomen dürften auf keinen Fall in die Kita, für sie gilt ein absolutes Betretungsverbot.