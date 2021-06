Kitas aus Nürnberg und Coburg erhalten Herzwerker-Preis

In München werden erstmalig die sogenannten Herzwerker-Preise für bayerische Kindertagesstätten verliehen. Auch zwei Kitas aus Ober- und Mittelfranken werden ausgezeichnet. Der Preis und das Preisgeld von jeweils 2.000 Euro sollen eine Anerkennung der wertvollen pädagogischen Arbeit in den Kitas sein.

Kita aus Nürnberg bekommt "Wertschätzung der täglichen Arbeit"

In Mittelfranken geht der Herzwerker-Preis an die Kinderkrippe Kilianstraße in Nürnberg. Leiterin Melanie Pappalardo sagte dem BR, das ganze Team freue sich über die Auszeichnung. Der Titel des Herzwerker-Preises passe sehr gut, denn alle Mitarbeiter seien jeden Tag mit ganzem Herz dabei. Die Auszeichnung bedeute eine Wertschätzung der täglichen Arbeit.

Auch Kindertagesstätte in Coburg erhält Herzwerker-Preis

Das sieht Carolin Schmidt, Leiterin des Caritas-Kinderhauses "Leo" in Coburg, genauso. Für die oberfränkische Gewinner-Kita hatte sich der 31-jährige Jakob Röder mit einem Video beworben. Er befindet sich in der Ausbildung und habe seinen "Herz- und Traumberuf" gefunden, sagte er dem BR. Insgesamt werden sieben Einrichtungen ausgezeichnet – pro bayerischem Regierungsbezirk jeweils eine. Eine Jury hatte die Gewinner aus rund 160 Einsendungen ausgewählt.

Kampagne soll auf Kita-Beruf aufmerksam machen

Der Herzwerker-Preis wurde im vergangenen September als Teil einer breit angelegten Imagekampagne für soziale Berufe von Familienministerin Carolina Trautner (CSU) ins Leben gerufen. Die Kampagne soll unter anderem für den Beruf von pädagogischen Fachkräften in Kitas werben. Erzieherinnen und Erzieher oder Teams von Kitas konnten sich mit einem kurzen Video über die Tätigkeit in ihrer Einrichtung bewerben.