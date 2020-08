Studie: An zwei Dritteln der Kitas fehlt Personal

Nach der neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung stand zum Stichtag 1. März 2019 für 67 Prozent der Kinder in den amtlich erfassten Kita-Gruppen in Bayern nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung. Der Personalschlüssel für rund 237.000 Kita-Kinder war "nicht kindgerecht", teilte die Stiftung mit.

Verbesserung bei den älteren Kindern

Rechnerisch kamen in Bayern 2019 in Krippengruppen durchschnittlich 3,7 Kinder auf eine Fachkraft. In Kindergartengruppen waren es 8,3 Kinder. Vor sechs Jahren hatte der Personalschlüssel in Krippen noch bei 1 zu 3,9 und in Kindergärten bei 1 zu 9,1 gelegen, heißt es weiter. Somit habe es für die älteren Kinder zwar eine Verbesserung der Personalausstattung gegeben, diese falle aber im Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Bundesländern "eher mittelmäßig" aus. Nach Empfehlungen der Stiftung sollten in Krippengruppen rechnerisch 3,0 Kinder auf eine Fachkraft kommen und in Kindergartengruppen 7,5.

Unterschiede je nach Wohnort

Die Ergebnisse des Ländermonitorings zeigten ferner, dass die Bildungschancen in Bayern wie in der Vergangenheit stark vom Wohnort abhängen: So ist eine Fachkraft im Landkreis Kulmbach (1 zu 11,5) rein rechnerisch für 4,3 Kindergartenkinder mehr verantwortlich als in Kaufbeuren (1 zu 7,2). Dies ist nach Rheinland-Pfalz und Hessen die drittgrößte regionale Streuung im Bundesvergleich.

Im Krippenbereich zeigt sich innerhalb von Bayern zudem das bundesweit größte Gefälle, so ein Fazit der Studie. In den Landkreisen Miltenberg, Rottal-Inn sowie Regensburg betreute zum Stichtag eine Fachkraft im Durchschnitt nur 3,0 Krippenkinder, während es im Landkreis Kulmbach 4,8 sind. Seit 2016 seien die regionalen Unterschiede im Krippenbereich geringer und im Kindergartenbereich größer geworden.

Zu große Kita-Gruppen

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Gruppengrößen und das Qualifikationsniveau des pädagogischen Personals. Von allen amtlich erfassten Kita-Gruppen sind in Bayern 65 Prozent zu groß (bundesweit: 54,1 Prozent). Wie auch in anderen westdeutschen Bundesländern sind in Bayern die ab Dreijährigen häufiger von ungünstigen Gruppengrößen betroffen (89 Prozent) als die unter Dreijährigen (38 Prozent).

Nach wissenschaftlichen Empfehlungen sollten Gruppen für jüngere Kinder nicht mehr als zwölf Kinder umfassen, für die Älteren nicht mehr als 18. Zu große Gruppen bedeuten für die Kinder und Personal übermäßigen Stress, etwa durch Lautstärke, und können dazu führen, dass entwicklungsangemessene Aktivitäten nicht ausreichend durchgeführt werden.

Niedriges Niveau in der Qualifikation

Die Qualifikation des Kita-Personals ist den Angaben zufolge in Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf einem sehr niedrigen Niveau: Von den gut 91.600 pädagogisch arbeitenden Mitarbeitern seien nur 49 Prozent als Erzieher ausgebildet. Horte sind hier nicht beinhaltet. In keinem anderen Land ist der Anteil niedriger. In Bayern arbeitet hingegen ein deutlich größerer Anteil der Fachkräfte (37 Prozent) auf Assistenzniveau, beispielsweise als Kinderpflegerin oder Sozialassistentin. Dies ist bundesweit der höchste Anteil.

Familienministerin kritisiert Studie als realitätsfern

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner CSU) warf der Bertelsmann-Stiftung vor, mit ihrer Studie nicht die Realität der Kinderbetreuung im Freistatt zu erfassen: "Die Bertelsmann-Stiftung spiegelt nicht die Wirklichkeit der Kinderbetreuung in Bayern wider", sagte Trautner in einer Mitteilung.

Seit Jahren beurteile die Bertelsmann-Stiftung die Qualität der Kindertagesbetreuung "anhand von ihr selbst willkürlich zum Qualitätsmesser erhobenen Zahlen", erklärte die Ministerin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen leisteten täglich Enormes: "Die Reduktion von Bildungsqualität auf fragwürdige Kennziffern durch die Bertelsmann Stiftung wird dieser Realität nicht gerecht. Außerdem vermisse ich, dass die in Bayern bereits ergriffenen Maßnahmen in diesem Ländermonitor nicht berücksichtigt werden."

Der Freistaat habe in den letzten Jahren insbesondere die Kindertagesbetreuung gestärkt und neben dem weiteren Ausbau auch die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessert, so Trautner. So sei die Zahl der Fachkräfte seit dem Jahr 2006 auf über 52.600 mehr als verdoppelt werden. Zudem sei der neue Leitungs- und Verwaltungsbonus noch nicht im Ländermonitor berücksichtigt. Durch diesen können Träger die Einrichtungsleitung entlasten, indem sie zusätzliches Verwaltungspersonal einstellen oder die Leitung vom Gruppendienst freistellen. Dadurch bleibe "mehr Zeit für die pädagogische Arbeit am Kind".