Kostenexplosion: Kitaplatz in Ansbach bald Luxusprodukt?

Frühkindliche Bildung kein Luxus

Der Ansbacher Ortsverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes sieht das genau anders: Die Stadt verschwende Geld in anderen Bereichen. Frühkindliche Bildung werde so zum Luxusprodukt.

Gleichzeitig sei diese Erhöhung keine nachhaltige Lösung des eigentlichen Problems – findet auch Anja Rathmann-Lutz vom Elternbeirat des "Kinderhauses Kunterbunt". Sie befürchtet, dass nun Mütter ihre Arbeitszeit reduzieren, um mehr Betreuungszeit zu übernehmen. Elternbeirätin Susann Möckel plant das Gegenteil, um es sich leisten zu können.

Andere erhöhen weniger

Zum Hintergrund: Auch andere städtische Kindertagesstätten in Mittelfranken wie zum Beispiel in Erlangen, Nürnberg, Fürth oder Schwabach wollen ab September höhere Gebühren verlangen. Allerdings sind hier weniger als 15 Prozent geplant beziehungsweise in Nürnberg und Erlangen sogar bereits beschlossen. Damit hätte Ansbach eine der teuersten städtischen Kindertagesstätten in der Region.

Ein Wechsel in eine andere Kindertagesstätte eines anderen Trägers mit geringeren Betreuungssätzen ist schwer. Denn die Plätze sind begehrt. Also hoffen die Eltern, dass der Ansbacher Stadtrat im Mai gegen die geplante Erhöhung um durchschnittlich 45 Prozent stimmt.