Kita-Warnstreiks in Landshut und Straubing angekündigt

Eltern in Landshut müssen sich für einen Tag Kinderbetreuungs-Ersatz suchen: Denn alle städtischen Kindertageseinrichtungen werden heute bestreikt. Auch in Straubing schließen sich Menschen in sozialen Berufen dem Verdi-Streik an.