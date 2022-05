Kita-Warnstreiks: Zentrale Kundgebung in Nürnberg

Heute streiken Beschäftigte von bayerischen Kitas- und Behinderteneinrichtungen in Nürnberg. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben zu dem Warnstreik aufgerufen. Sie erwarten rund 800 Teilnehmer aus ganz Bayern, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Gerd Schnellinger im BR24-Interview.

Demozug und Kundgebung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich um 10.00 Uhr am Willy-Brandt-Platz und wollen dann in einem Demozug zum Sandstrand am Wöhrder See laufen. Am Johann-Sörgel-Weg findet gegen 11.00 Uhr eine Kundgebung statt.

Tarifverhandlungen in Potsdam

In dem Tarifstreit laufen derzeit in Potsdam bundesweite Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern. Die Beschäftigten kämpfen unter anderem für eine Entlastung im Arbeitsalltag und eine bessere Bezahlung.

"Enorme Arbeitsverdichtung"

Die Arbeitsbedingungen müssten verbessert werden, auch um den massiven Fachkräftemangel nachhaltig zu lösen, sagt Gewerkschaftssekretär Mario Schwandt von der GEW. 25 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Erzieherausbildung würden bereits nach "kurzer Zeit" den Beruf wieder verlassen. Das habe auch mit der enormen Arbeitsverdichtung der letzten Jahre zu tun.

Donnerstag: Kundgebung in München

Bisher hätten die Arbeitgeber jedoch noch kein Angebot vorgelegt, so Gerd Schnellinger. Er rechnet mit "sehr harten Verhandlungen". Für Donnerstag (12.05.22) rufen die Gewerkschaften GEW und Verdi bayernweit zu einem weiteren Warnstreik mit einer Kundgebung auf dem Marienplatz in München auf.