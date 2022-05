Kita-Warnstreik in Nürnberg: "Wir sind am Limit"

Streiks auch in Oberfranken

Auch am Forchheimer Bahnhof haben in der Früh etwa 70 Beschäftigte aus Forchheim, Eggolsheim und Hausen (Lkr. Forchheim) sowie Buttenheim (Lkr. Bamberg) an dem Kita-Streik teilgenommen. Mit dieser Anzahl hatte man im Vorfeld auch gerechnet, bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi dem BR. Nach dem Treffpunkt am Bahnhof schlossen sich die Streikenden dem großen Demonstrationszug vom Rathenauplatz zum Sebalder Platz in Nürnberg an.

Weitere Streiks erwartet

Am morgigen Donnerstag schließlich wollen die Kräfte in der Behindertenhilfe aus Protest die Arbeit niederlegen. Was die Gewerkschaften am Verhandlungstisch erreichen wollen, ist unter anderem eine bessere Bewertung der Tätigkeiten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die Jobs müssten entsprechend der gewachsenen Ansprüche bezahlt werden.

Am 16. und 17. Mai folgt die nächste Verhandlungsrunde. Volker Geyer fordert ein "vernünftiges, gutes Angebot" von den Arbeitgebern. Sollten sich die Kommunen weigern, werde weiter gestreikt.