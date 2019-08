Kita-Wahnsinn in München: Erzieherinnen verzweifelt gesucht

Der Kinderladen Perlach in München: Eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin betreuen hier 17 Kinder. Vor knapp einem Jahr hat die Erzieherin, Claudia Popfinger, angekündigt, dass sie dieses Jahr wieder zurück zu ihrer Familie ins Allgäu gehe. Ende August ist ihr letzter Arbeitstag. Seitdem hat die Elterninitiative eine Nachfolgerin gesucht. Bis Anfang des Monats ohne Erfolg, erklärt Vater Olaf Harmsen.

"Wir haben wirklich auf allen Kanälen versucht, jemanden zu finden. Aber das hat alles nichts geholfen, wir haben also wirklich total in der Luft gehangen und haben jetzt letztendlich jemanden gefunden. Aber das war sehr, sehr anstrengend." Olaf Harmsen, Vater

Familienministerin sieht nur Bedarf in München

Die Eltern in München hatten Glück. Bis 2023 fehlen in Bayern etwa 30.000 Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, schätzt das Familienministerium. Von einem Mangel möchte Ministerin Kerstin Schreyer aber nicht sprechen. In weiten Teilen Bayerns gebe es diesen nicht - nur in München.

"Wir haben Bedarf im Großraum München und diesem müssen wir begegnen." Kerstin Schreyer, bayerische Familienministerin

Fünfjährige Ausbildung

Aber auch auf dem Land fehlen Erzieherinnen. Zum Beispiel in Unterroth im Landkreis Neu-Ulm. Für Kindertagesstätten-Leiterin Sabrina Nather ist die Suche nach einer Fachkraft schwierig. Bei der letzten Bewerbung sei keine einzige von einer Erzieherin gekommen. Viele Grundschullehrerinnen aus Ungarn und Rumänien seien dabei gewesen, "Leute, die sich hier qualifizieren und weiterbilden" wollten, aber "die können wir nicht als Erzieherinnen einrechnen."

Sie könnten höchsten als Kinderpflegerinnen eingesetzt werden. Was aber vor allem fehlt, sind Erzieherinnen. Denn die sind Pflicht, um eine Kita zu betreiben. Sie haben eine fünfjährige Ausbildung absolviert.

Mehr Anerkennung für den Beruf notwendig

Im Kinderladen Perlach haben die Eltern eine neue Erzieherin gefunden. Mutter Sabrina Wurzbacher ist darüber erleichtert – erst einmal. Denn die derzeitige Kinderpflegerin mache gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin, aber dann suche man wieder jemanden. Man sei nie richtig entspannt.

Das Problem ist nur aufgeschoben. In vier Jahren könnte sich die Lage entspannen, schätzt das Familienministerium. Bis dahin fehlen etwa 9.400 Erzieher und knapp 10.000 Kinderpfleger. Klar ist, der Beruf braucht einen Imagewechsel und vor allem mehr Anerkennung, um überhaupt Bewerber zu finden – meint auch Sabrina Wurzbacher.

"Es mangelt bei uns an einer Wertschätzung an Menschen, die Kinder erziehen, die Kinder zur Welt bringen, die mit Kindern arbeiten, also das finde ich verrückt." Sabrina Wurzbacher, Mutter