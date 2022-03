Kita-Streik morgen: In Nürnberg nur Notbetreuung

Wegen stockender Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften morgen (08.02.22) zum bayernweiten Warnstreik in Kitas auf. Auch die 140 Einrichtungen der Stadt Nürnberg sind davon betroffen. Deswegen werde eine Notbetreuung eingerichtet, teilt die Stadt Nürnberg mit. Allerdings bittet das Jugendamt alle Eltern, für eine alternative Betreuungsmöglichkeit des Kindes oder der Kinder zu sorgen.

Betreuungsmöglichkeit für die Kinder suchen

Die Notdienstbetreuung solle wirklich nur von den Kindern in Anspruch genommen werden, deren Familien keine andere Lösung finden können. In den städtischen Kinderkrippen und Kindergärten wird den Eltern am Dienstagmorgen eine Mitarbeiterin beziehungsweise ein Mitarbeiter ab circa 6.30 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen.

Nur wenn es nicht anders geht: Notdienstbetreuung

Kinder, die in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten in eine der bestreikten Kitas kommen, würden mit Hinweis auf den Warnstreik abgewiesen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Erziehungsberechtigten über den Warnstreik und die Einrichtungen informieren, die als Notlösung zur Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, heißt es.

Wenn Kinder ohne ihre Erziehungsberechtigten in eine bestreikte Einrichtung kommen, werden sie vorübergehend beaufsichtigt. Allerdings werden die Erziehungsberechtigten benachrichtigt und aufgefordert, die Kinder abzuholen. Sind Erziehungsberechtigte nicht erreichbar, werden die Kinder von Fachkräften aus einer Notdiensteinrichtung oder einer nicht bestreikten Kita abgeholt und dort bis zu ihrer Abholung beaufsichtigt.

Bei Unklarheiten: Kita im Vorfeld kontaktieren

Die städtischen Kindertageseinrichtungen haben die Eltern bereits über den bevorstehenden Warnstreik informiert. Die Eltern werden gebeten, bei Unklarheiten mit ihrer Kita abzuklären, ob diese bestreikt wird und welche Notdiensteinrichtung das Kind gegebenenfalls betreuen kann.