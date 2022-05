Kita-Streik mit Tretboot-Korso

Mit einem Tretboot-Korso auf dem Wöhrder See haben Erzieherinnen und Erzieher in Nürnberg auf ihre Forderungen in der aktuellen Tarifrunde aufmerksam gemacht. Sie wollten damit zeigen, dass die Qualität ihrer Arbeit nicht baden gehen dürfe. An dem Demonstrationszug durch Nürnberg haben sich am Vormittag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zuvor rund 1.300 Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst beteiligt.

"Sozialberufe finanziell aufwerten"

Mit dem Warnstreik wollen sie in der derzeit laufenden Tarifrunde bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung erreichen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass die Fachkräfte mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit Kindern bekommen. Außerdem müssten die Sozialberufe finanziell aufgewertet werden, um dem drohenden Fachkräftemangel in diesem Bereich gegensteuern zu können.